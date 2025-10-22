Piden 15 años de prisión para un hombre acusado de abusar y explotar sexualmente a una adolescente

La Fiscalía General N°3, a cargo de Gabriela Baigún, pidió una condena de 15 años de prisión para Walter Barrientos García, acusado de abuso sexual y trata de personas agravada en perjuicio de una adolescente de 16 años, a quien habría captado mediante una oferta laboral engañosa en el barrio porteño de Recoleta.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal, donde la víctima, hoy de 29 años, declaró que conoció al acusado mientras buscaba empleo por Internet. “Desde el primer momento sabía mi edad y que tenía un hijo”, relató la mujer, quien en ese momento se encontraba en situación de vulnerabilidad y vivía en la calle.

Abusos sexuales en niños: de cada mil casos, apenas uno llega a recibir una condena penal efectiva

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con la investigación, Barrientos García —de 60 años— utilizaba su supuesta profesión de masajista para captar y explotar sexualmente a mujeres jóvenes. La auxiliar fiscal Claudia Rebour, junto a Lautaro Fichter, sostuvo durante el alegato que el acusado actuó “mediante una oferta laboral engañosa” y abusó de la víctima en dos oportunidades.

Según el sitio Fiscales.gob.ar, el hombre fue imputado por el delito de trata de personas menores de 18 años agravada por engaño y abuso de situación de vulnerabilidad, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado.

Abuso sexual en Corrientes: condenan a 9 años de prisión a un hombre tras el testimonio clave de la víctima

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicitó una reparación económica de $2.356.308 para la víctima —identificada durante el proceso como “Testigo C”—, con el fin de preservar su identidad y resarcir el daño sufrido.

LB/DCQ

