Abusó a una adolescente y la dejó embarazada

Un hombre de 60 años organizó una pijamada, abusó sexualmente a una menor de edad, y la dejó embarazada. El agresor fue imputado.

El hecho ocurrió en la localidad de Centenario, en Neuquén. Según publicó el Ministerio Público Fiscal provincial, el detenido es familiar directo de la víctima y, mientras cometía el delito, la amenazó para que no revelara lo ocurrido.

Además, la Fiscalía informó que el abuso se consumó entre febrero y marzo de 2025, en el domicilio del acusado.

La investigación sostiene que el hombre organizó una pijamada, citó a la menor a una habitación y la agredió sexualmente.

“Para silenciar a la víctima, la amedrentó diciéndole que, si decía algo, iba a matar a su madre”, según resaltó el fiscal en la audiencia.

La Justicia concluyó que se trata de un "Abuso sexual con acceso carnal, triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad", aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

El hombre, de 60 años, cumplirá prisión preventiva, debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de la víctima y posible fuga. Además, se solicitó una extracción de sangre para realizar un estudio de ADN.