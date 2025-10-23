Se hizo pasar por una pareja y le robó el auto del lavadero

Un insólito robo ocurrió en un lavadero de autos en el barrio porteño de Liniers, cuando una vecina dejó su auto para lavar, como solía hacer. Sin embargo, un hombre se presentó en el lugar haciéndose pasar por su pareja y se llevó el vehículo sin levantar sospechas de los empleados.

A casi dos semanas del hecho, el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.

El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre por la tarde en “Lo de Sereno”, un lavadero de autos ubicado sobre calle Patrón al 7.000, a tan solo una cuadra y media de la avenida Emilio Castro.

La propietaria del auto, un Citroën C3, se presentó en la Comisaría Vecinal 9B y denunció que cuando su pareja fue a retirar el vehículo, los trabajadores del lugar le dijeron que otra persona se lo había llevado tras pagar el servicio.

Un video grabado por una cámara de seguridad del comercio, muestra el momento en el que el sospechoso camina hacia el lavadero. Entre otras imágenes, además, se observa el momento en que el hombre paga la tarifa del lavado, se sube al auto y escapa del lugar como si nada hubiera ocurrido.

Ante esta situación, un llamado al 911 lleva a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, tras lo cual el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar a llave a la oficina y no la pudo encontrar.

De acuerdo al testimonio que el dueño del lavadero brindó ante los efectivos policiales, él mismo hizo las consultas correspondientes con sus empleados y uno de ellos dijo haberle dado la llave a otro hombre, que también argumentó ser pareja de la clienta, y retiró el rodado sin levantar ningún tipo de sospechas. A poco de cumplirse dos semanas del robo, el Citroën C3 continúa sin aparecer.