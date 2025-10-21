Espectacular robo en el museo del Louvre: qué se sabe de la investigación.

Un espectacular robo sufrió el museo del Louvre. Según las autoridades, los ladrones se llevaron ocho objetos, entre ellos diademas, collares, pendientes y broches.

Las joyas habían pertenecido a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa; a su cuñada, la reina Hortensia de Holanda; a la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre 1830 y 1848; y a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que reinó entre 1852 y 1870.

También se llevaron una corona de la emperatriz Eugenia, pero fue recuperada con daños cerca del museo después de que los ladrones aparentemente la dejaran caer.

En un comunicado, el Ministerio de Cultura afirmó que las alarmas sonaron correctamente.

Cinco empleados del museo que se encontraban en la galería y sus inmediaciones siguieron el protocolo: se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad y protegieron a los visitantes.

Según el comunicado, la banda intentó prender fuego a su vehículo en el exterior, pero un empleado del museo lo impidió.

El robo tuvo lugar en una galería situada a pocos pasos de algunas de las pinturas más famosas del mundo, como la Mona Lisa.

En ese contexto, el nuevo ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, sostuvo que la banda que irrumpió en la Galería Apolo el domingo era claramente profesional.