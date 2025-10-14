Quién era Martín Palacios, el remisero que llevó a Pablo Laurta en Córdoba antes del doble femicidio y fue hallado descuartizado

La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, a manos del ya acusado Pablo Rodríguez Laurta, tuvo un giro estremecedor con el hallazgo de un cuerpo desmembrado cerca de Concordia, Entre Ríos. A partir de las características del hallazgo y la investigación en curso, “un 99% que los restos pueden ser del remisero Martín Palacios”, desaparecido hace una semana y quien habría trasladado a Laurta antes de cometer los crímenes.

Alrededor de las 16.30, los restos fueron hallados en un arroyo cercano a Estación Yeruá, a unos 30 kilómetros de Concordia, y según las autoridades, el cuerpo “carece de las extremidades superiores y de la cabeza” y se encontraba “en avanzado estado de descomposición y sin ropa”. Sumado a eso, la identificación de la víctima se lleva adelante mediante análisis de ADN y cotejo de huellas, además de un tatuaje en el hombro que coincide con los distintivos de Palacios.

De hecho, cuando Laurta fue detenido el domingo en el hotel Berlín, en Gualeguaychú, después de un operativo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, los agentes hallaron en la habitación la billetera de Palacios y ropa manchada con sangre, confirmada por análisis forenses. Así, la fiscalía sostiene que Pablo Rodríguez Laurta asesinó primero al remisero antes de viajar a Córdoba, donde habría cometido el femicidio de su exsuegra, Mariel Zamudio, y de su expareja, Luna Giardina, junto con el secuestro de su hijo de cinco años. La principal hipótesis es que fue la primera víctima de Laurta dentro de un plan de fuga y ocultamiento.

Palacios había sido contactado por Pablo Rodríguez Laurta para un viaje y, según la fiscalía, fue su primera víctima antes del doble femicidio en Córdoba

La víctima, de 49 años, era dueño de una pequeña empresa de remises de alta gama en San Salvador, Entre Ríos. Sus allegados lo describían como una persona intachable, activa y alegre, reconocida por su profesionalismo y formalidad; siempre vestía traje y corbata y mantenía comunicación constante con familiares y amigos a lo largo de sus viajes. Por eso resultó llamativo que en su último traslado usara bermudas y musculosa, algo inusual en su rutina.

Al mismo tiempo, los investigadores determinaron que Palacios y Laurta se conocían desde la pandemia de COVID-19, cuando Laurta lo había contratado para varios traslados. Desde ese momento, Laurta lo contactó para un viaje desde la terminal de ómnibus de Concordia hacia Rafaela, pero luego usó el auto de Palacios para cometer los crímenes y lo abandonó incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en Córdoba, provocando un incendio que afectó a otros 13 vehículos.

De hecho, las cámaras de seguridad registraron a Laurta llegando a pie con un bolso y mochila, mientras Palacios lo esperaba junto a su Toyota Corolla blanco, ambos se saludaron antes de iniciar el viaje que terminó en tragedia. A partir de ese momento, dejó de tener contacto con su familia y colegas, lo que generó preocupación.

A la madrugada, otra cámara de seguridad captó a Laurta solo en una estación de servicio de San Salvador mientras cargaba combustible en el auto, en las horas previas a que el vehículo fuera abandonado y completamente quemado en un descampado de Córdoba.

Las autoridades policiales encontraron un cuerpo muy cerca del arroyo Yeruá, en una zona rural próxima a General Campos, a unos 33 kilómetros de Concordia, que podría corresponder a Martín Sebastián Palacios. Allí, el hallazgo se produjo en un terreno de difícil acceso, con vegetación densa, y el cuerpo estaba desmembrado.

A la par, el recorrido del Toyota Corolla blanco conducido por Martín Sebastián Palacios, según las cámaras de seguridad en poder de la policía, comenzó por la ruta provincial 22, continuó por la autovía 14, pasando por Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos y la ruta nacional 18, y se cree que luego siguió hacia la provincia de Córdoba. Durante el trayecto, el vehículo hizo un recorrido errático entre Federal y la autovía 14, utilizando caminos secundarios y de ripio, y se detuvo en General Campos alrededor de las 3 de la madrugada del 8 de octubre para cargar combustible en una estación de servicio.

Los investigadores sostienen que durante el viaje Martín Sebastián Palacios dejó de conducir el vehículo. A partir de ese momento, Pablo Rodríguez Laurta habría tomado el control, redirigió el camino hacia la zona donde se encontró el cuerpo y se deshizo del cadáver del remisero.

Laurta fue detenido el domingo pasado en el hotel Berlín de Gualeguaychú por la policía local. A partir del operativo, se secuestraron más de cinco celulares, una gran suma de dinero, una pistola Bersa calibre 380 con municiones y cargadores, y entre sus pertenencias se hallaron la billetera y los documentos de Martín Palacios.

Actualmente Laurta está detenido en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel provincial de Bouwer en Córdoba. De momento, está imputado por doble homicidio agravado por mediar violencia de género y uso de arma de fuego, mientras que la investigación por la muerte de Martín Sebastián Palacios sigue en curso, y de confirmarse su culpabilidad, se le podría sumar esa pena.

MV / EM