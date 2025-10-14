El escritor libertario Agustín Laje se pronunció públicamente luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se lo ve junto a Nicolás Márquez agradeciéndole a "Varones Unidos", la agrupación de Pablo Laurta, el presunto autor del doble femicidio en Córdoba.

"Ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA", aseveró Laje a través de su cuenta de X.

Sobre la polémica publicación, aclaró: "En 2018, fui invitado —junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo— a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él".

"Brindo conferencias en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas. Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre", agregó luego de que se lo viera en un video de 2018 agradeciéndole a la agrupación vinculada a Laurta.

Laje señaló que "resulta lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia" y concluyó: "Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel".

Video: así le agradecían Agustín Laje y Nicolás Márquez a "Varones Unidos", la agrupación de Pablo Laurta, acusado de doble femicidio

El escritor libertario se lanzó a hablar públicamente sobre lo ocurrido luego de que se lo vinculara con la agrupación "Varones Unidos" -relacionada al sospechoso uruguayo-, un colectivo que promueve discursos sobre los "derechos de los hombres" y cuestiona al feminismo y la perspectiva de género.

Según trascendió, en 2018 en Montevideo, Laurta participó en una presentación del libro El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, y se vio a los referentes "ideológicos" libertarios agradeciéndole a "Varones Unidos". Además, se difundieron fotos donde se ve a Laurta, Laje y Márquez compartiendo viajes y almuerzos.

"Agradecemos a todos los que conforman la agrupación Varones Unidos", expresa Laje en el video recuperado por la cuenta El Prensero, en la plataforma X. La grabación corresponde al mencionado encuentro en Montevideo. "Muchas gracias por habernos invitado y por haber anfitrionado y organizado toda nuestra escala intensísima en el Uruguay donde la hemos pasado impresionantemente bien con una vivencia llena de afecto, medios y repercusiones", añade Márquez.

Laurta fue uno de los fundadores de "Varones Unidos", organización creada inicialmente como blog y perfil en Facebook hacia 2016. Un espacio digital de denuncia por supuestos casos de discriminación judicial hacia hombres, especialmente en conflictos de familia.

La madre de Pablo Laurta reveló que había pedido que no suelten a su hijo y trascendió un audio premonitorio de Luna Giardina

Con el tiempo, "VU" comenzó a difundir contenidos que apuntan contra "la ideología de género", el feminismo y organismos internacionales que promueven equidad, aludiendo a una "inversión de roles" en la sociedad. El grupo mantiene actividad en redes sociales y publica contenidos sobre denuncias de varones en causas familiares y cuestionamientos a políticas de género.

La investigación judicial busca determinar si, antes del hecho, Laurta mantenía algún tipo de contacto o actividad reciente vinculada con esa agrupación. Hasta el momento, "Varones Unidos" no emitió comunicados públicos sobre el caso ni referencias al detenido.

