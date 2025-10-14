La madre de Pablo Laurta reveló que había pedido que no suelten a su hijo y trascendió un audio premonitorio de Luna Giardina

Tras haber sido señalado como el autor del doble femicidio y secuestro de su hijo en Córdoba, se reveló un audio que grafica la compleja situación que atravesaba Luna Giardina, una de las víctimas, con Pablo Laurta. Al mismo tiempo, la madre del involucrado habló sobre lo ocurrido y reveló que en el pasado le había pedido a las autoridades que no lo soltaran, en una detención de 2024 por violar la perimetral.

"No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié", manifestó entre lágrimas Estrella Varela, durante una entrevista en A24. La mujer también reveló que su hijo fue detenido por "desacato a la autoridad" en 2024 y fue ella quien le pidió a las autoridades que no lo liberaran, debido a sus problemas de violencia.

Laurta, según indicó su madre, fue detenido y permaneció arrestado durante un mes en febrero de 2024 tras violar la restricción perimetral que le había impuesto su expareja y haber sido atrapado luego de subirse al techo de la casa de Giardino para espiarla.

"Pedí que lo pudieran internar donde tuviera ayuda psicológica", señaló la mujer, quien dijo que su hijo "no aceptaba que Luna se hubiese ido" y reveló que no tenía relación con su hijo desde el nacimiento de Pedro, el menor de cinco años que fue secuestrado en el marco del doble femicidio.

Visiblemente afectada por la situación y con lágrimas en los ojos, la mujer lamentó: "Hoy mi nieto está solo en el mundo, está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Lo abrazaría y le diría que la abuela Estrella lo quiere, le mostraría las fotos de cuando nos vimos y caminábamos por Canelones".

"Mi hijo hoy es un asesino, me duele haberlo tenido adentro. Mató a dos mujeres por odio. Tenía la idea de que estaban explotando sexualmente a Pedro, pero no puedo entender por qué tenía esas ideas locas en la cabeza", agregó y sostuvo que el hombre se merece "cadena perpetua sin que pueda salir".

Sobre la condena que espera para su hijo, presunto autor del doble femicidio, profundizó: "Te lo dice una madre que tiene un único hijo. Yo también soy mamá como lo fue Mariel y Luna y yo podría tener puntos de distanciamiento con ellas, cosas de pensamientos diferentes, pero eran dos madres".

"Cuando vi que las había matado y que se había llevado a Pedro, dije: 'Se quiere quedar con Pedro'. Había un odio en él hacia ellas dos", expresó y reveló que la expareja de su hijo le había revelado que "no aguantaba más" los comportamientos y celos del detenido.

El audio premonitorio de Luna Giardina: "No sabés que puede llegar a hacer"

En paralelo, se reveló un audio de Giardina que expone la compleja situación que atravesaba de cara al cumpleaños de su hijo de 5 años, relatando que había recibido un mensaje de una mujer que hablaba en nombre de su expareja y le transmitía una propuesta para coordinar el festejo con determinadas salvedades.

"Estaba organizando un cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá", indicó la mujer sobre la propuesta que consistía en celebrar el cumpleaños en una estancia turística de Uruguay, pero sin la presencia de Mariel Zamudio, víctima y exsuegra del detenido, y de otra mujer.

Sobre las excepciones presentadas en el mensaje, explicó: "Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa, claro, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro".

La mujer luego continuó detallando la insólita propuesta: "Si yo quería ir iba a tener una habitación en suite dentro de la estancia, y si yo no quería ir, uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada porque lo apañan al hijo, iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí".

"Quiero llorar. Perdón, pero la verdad es que desconcertante. Así que no sé qué irá a hacer ahora. Porque con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer", expresó la mujer que recientemente fue asesinada a balazos junto a su madre en el barrio Villa Ribera Indarte.

Al cierre del relato, Giardina indicó que le compartió el mensaje a sus abogadas de audiencia y de familia y concluyó: "Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó".

