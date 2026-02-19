La Justicia de Kosovo condenó al ciudadano suizo Endrit Nika por el femicidio de María Clara Urdangaray, la chica argentina que murió tras ser arrojada desde el balcón de un hotel de la ciudad de Pristina. La lectura de la sentencia se realizó este jueves y el joven fue condenado a 18 años de prisión, por lo que la familia de la víctima se mostró aliviada por la decisión pero adelantó que apelará el fallo.

El brutal crimen ocurrió el 1 de agosto de 2023, en un hotel de la capital de Kosovo donde María Clara estaba alojada con quien era su pareja. De acuerdo con la investigación, en medio de una fuerte discusión, Nika golpeó a la joven oriunda de La Plata y la arrojó desde el sexto piso, luego de supuestamente haber arrancado el marco de una ventana.

En el inicio del juicio, la madre de Kim Gómez recordó con dolor la forma en que murió su hija

Urdangaray no murió de inmediato, sino que fue trasladada de emergencia al Centro Clínico Universitario de Kosovo (QKUK), donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. La autopsia determinó que, además de las lesiones propias de la caída, presentaba heridas defensivas -como moretones en los brazos- y su novio fue detenido días después por la policía.

Este jueves, el Tribunal de Primera Instancia de Pristina, conformado por los jueces Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli, lo encontró culpable de "homicidio agravado". El veredicto fue escuchado por Nika y los padres de María Clara, Facundo Urdangaray y Magdalena Delmonte, que viajaron al estado ubicada en la zona de los Balcanes para estar presentes en la última etapa del proceso judicial.

Crimen de María Clara Urdangaray, la argentina asesinada en Kosovo.

"Justicia por Clara. Asesino, te vas a pudrid en la cárcel, lacra", le dijeron al joven nacido en Suiza después de que los magistrados definieran su destino, según captó el video de una persona que filmó la audiencia final, mientras mostraban una bandera con la cara de su hija. Según contaron los padres de la víctima al medio El Día, Nika los "amenazó delante de todos".

Acerca del juicio, Magdalena señaló: “Las pruebas que fueron presentadas en el expediente son contundentes. Todas tienen sustento científico. Los videos presentados por la fiscalía son muy duros, pero también sabíamos que en ellos estaba la verdad. Nosotros sentimos que no hay lugar a duda”.

"Clarita puede descansar en paz, condenaron a su asesino", añadieron. En ese sentido, confirmaron que esperaban una condena mayor, por lo que confirmaron que ya están analizando junto a sus abogados la posibilidad de apelar la resolución judicial.

El alegato de la Fiscalía: "Una historia de control"

En los alegatos finales, el fiscal del Estado, Armend Hamiti, solicitó que el imputado fuera declarado culpable por el asesinato de la chica de 27 años nacida en City Bell y describió que su relación era “una historia de violencia, control y tragedia personal”.

María Clara había viajado en 2022 a Barcelona, España, donde conoció a Endrit, actualmente de 33 años. Luego se mudaron a Suiza y días antes del crimen había viajado a Kosovo por el casamiento del hermano de su pareja. En ese contexto, se alojaron en el hotel "Sonoma", ubicado en la calle Rrugë al 34, en Fushë Kosovë.

Crimen de María Clara Urdangaray, la argentina asesinada en Kosovo.

La acusación formal contra él se presentó en febrero del año pasado. Según la Fiscalía, el 1 de agosto de 2023 Nika golpeó e intentó atropellar con su auto a la joven en la zona del estacionamiento del hotel. Al entrar en la habitación, continuó con la pelea y las agresiones físicas hasta que logró acorralarla en un rincón del cuarto, donde no pudo escapar.

En el expediente figura que "la empujó hasta el marco de la ventana, y la arrojó desde el sexto piso del hotel; debido a la caída, la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde no sobrevivió a las heridas". Entre otros puntos, el fiscal Hamiti afirmó que "la Justicia no puede restituir la vida de la víctima", pero sí reconocer el valor de su vida y rechazar la violencia. “La responsabilidad tiene un nombre: Endrit Nika”, sostuvo en el cierre de su intervención.

El mensaje de la Red de Mujeres de Kosovo

Tras el veredicto, la agrupación "Red de Mujeres de Kosovo" declaró que la pena de 18 años de prisión contra Nika por el crimen de Urdangaray "no es proporcional a la gravedad del delito" ni a la "gravedad de las circunstancias".

En un comunicado difundido en redes sociales, la organización de mujeres declaró que el asesinato "fue un feminicidio por motivos de género", subrayando que estos tipos de crímenes constituyes una de las violaciones más graves del derecho a la vida "y requieren la pena máxima".

"Estas sentencias corren el riesgo de normalizar la violencia contra las mujeres y transmitir el mensaje de que sus vidas valen menos. Exigimos que los tribunales reconozcan claramente la motivación de género y apliquen las penas más severas. La justicia debe ser real, proporcionada e implacable con el feminicidio", concluye el escrito.

