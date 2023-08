Una chica argentina murió al caer de un balcón en Kosovo y sospechan de su pareja

Una joven argentina de 27 años murió al caer del sexto piso de un hotel en Pristina, capital de Kosovo, en un confuso hecho que es investigado como un presunto homicidio y por el cual se encuentra detenido su pareja, un hombre de nacionalidad suiza.

La víctima fue identificada como María Clara Urdangaray, de 27 años, quien había viajado a Barcelona, España, el año pasado y posteriormente se mudó al país ubicado en los Balcanes.

“Ella estaba en pareja con una persona suiza y habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona", detalló el Facundo Urdangaray, padre de la víctima.

Fernando Pérez Algaba le habría pedido un arma a una amiga "por las amenazas y el miedo que tenía"

"Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, él la arrojó del balcón" denunció el hombre durante una entrevista con la señal TN. Y declaró: "Fue un femicidio. Su pareja, de 31 años, quedó detenida”.

Los jóvenes estaban alojados en un hotel de la calle "Madre Teresa", en Kosovo Polje, una localidad ubicada en el sudoeste de Pristina. El episodio ocurrió el martes pasado por la madrugada -pero se conoció este jueves- y María Clara fue trasladada de emergencia al Centro Clínico Universitario de Kosovo (QKUK), donde finalmente falleció.

María Clara junto a su padre, Fernando.

“La mamá se comunicó con ella el pasado domingo. Yo le había mandado un mensaje y no me los respondió. Entre nosotros, era normal que ella no me contestara. Por eso no me llamó la atención. Y finalmente, nos enteramos de lo que había sucedido el miércoles a las 19″, comentó sobre cómo supieron de la muerte de su hija.

“Nos llamó una amiga de María Clara, alguien que conoció en Barcelona, y nos comentó lo que había visto en las noticias. Ella no parecía tener muchas certezas", manifestó. Sin embargo, luego de comunicarse con Cancillería las autoridades "les confirmaron todo" y comenzaron el trámite de repatriación del cuerpo.

La causa está bajo secreto de sumario y por el momento se desconocen más detalles del caso. La prensa local informó que el Tribunal de Primera Instancia de Pristina ordenó que el sospechoso permanezca detenido por un mes, mientras avanza la investigación. Trascendió que el joven nació en Kosovo pero también tiene la nacionalidad de Suiza, país donde residía.

La repatriación de los restos

"Necesitamos repatriar a mi hija. Queremos tenerla pronto en nuestro país", pidió el padre en uno de los tramos de la nota. "Pedimos que nos ayuden a que podamos estar otra vez con ella”, señaló.

Por último, concluyó diciendo que el traslado del cuerpo de la joven a la Argentina podría demorar hasta 15 días. “Hay que esperar a que se lleve a cabo la autopsia, trámites legales y un cierto número de pericias", cerró.

FP / ds