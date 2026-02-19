Con la voz quebrada por el dolor, Florencia Barboza, madre de Kim Gómez, relató lo ocurrido aquella tarde del 18 de febrero de 2025, cuando dos ladrones le robaron el auto y mataron a su hija de 7 años tras arrastrarla durante varias cuadras, ya que había quedado enganchada en el asiento trasero. Su testimonio abrió el juicio por el crimen de la niña, que se desarrolla Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 a puertas cerradas.

En su declaración, Florencia recordó cómo fueron los instantes previos al horror y cómo la interceptaron en el semáforo de las calles 25 y 72 de la localidad de Altos de San Lorenzo, en La Plata. En ese momento, contó que había realizado unas compras en un autoservicio de la zona y que los jóvenes delincuentes la sorprendieron, "la obligaron a bajar del auto y la tiraron al piso".

El dolor del papá de Kim Gómez en el comienzo del juicio: "Revivir todo es cruel"

Frente a los jueces, describió que el acusado principal del crimen, que tiene 18 años pero que al momento del hecho tenía 17, tomó el control del vehículo, un Fiat Palio rojo. Allí fue que alertó la presencia de otro ladrón, un adolescente de 14 años, sobre quien mencionó que "no podría identificar plenamente" porque no pudo ver su rostro. Mientras tanto, Kim estaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

Según reconstruyó la madre de la víctima, los ladrones escaparon sin advertir o sin importarles que la pequeña seguía dentro del auto. La nena intentó bajarse durante la huida y quedó enganchada con una parte de su ropa y del cinturón, por lo que fue arrastrada a lo largo de 15 cuadras hasta que los responsables del robo chocaron contra un poste de luz y escaparon a pie. Finalmente, Kim murió por un "shock hipovolémico secundario a politraumatismo", por los múltiples golpes.

Kim Gómez y su papá, Marcos.

La mamá de Kim y "lo devastador del vacío"

Durante su declaración, Florencia realizó varias pausas y fue asistida por una psicóloga de la Dirección Provincial de Asistencia a la Víctima, de acuerdo a lo informado por el medio local El Día. Sin atenuantes, describió "lo devastador del vacío" que le dejó la muerte de su hija. Marcos Gómez, su marido y padre de la niña, habló ante la prensa a la salida del edificio judicial y destacó la fortaleza de su mujer: "Ella hizo lo que tenía que hacer", afirmó.

Luego de su testimonio, fue el turno del hermano de Marcos, que habló de todo lo que sucedió y les causó el día del hecho y todas las horas posteriores. Todo fue escuchado por el acusado a pocos metros, en una sala contigua, que es considerado como autor del delito de "Homicidio en ocasión de robo" pero recibirá una pena atenuada por haber sido menor de edad cuando todo ocurrió.

De acuerdo al procedimiento que prevé el Código de Responsabilidad Juvenil, el debate se lleva a cabo a puertas cerradas y sin acceso al público. El tribunal está conformado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro, mientras que la acusación está en manos de la fiscal Mercedes Catani, que busca acreditar la responsabilidad del implicado.

Florencia Barboza, madre de Kim, durante una de las marchas para pedir Justicia por su hija.

Caso Kim Gómez: qué plantea la defensa

La jueza de Garantías de menores María José Lescano definió que el sospechoso que tenía 14 años cuando sucedió el crimen de Kim permanezca alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario, debido a que por su edad no es punible. Por su parte, el acusado de 18 años enfrenta el proceso penal y su representación quedó en manos de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

La abogada planteó que el adolescente no habría advertido que la víctima había quedado enganchada al auto y que nunca tuvo intención de arrastrarla y provocarle la muerte. Además, señaló que tras el hecho se entregó a la Justicia y esto facilitó el avance de la investigación y la realización del juicio oral.

En tanto, la fiscal Catani sostiene que las pruebas son suficientes para declararlo culpable, y entre algunos de los elementos más importantes que figuran en el expediente se encuentran las cámaras de seguridad que captaron el robo y la huida, testimonios de diferentes testigos y el reconocimiento del acusado por parte de la mamá de la nena.

Los jueces deberán evaluar las pruebas y las declaraciones de los testigos presentados por las partes y al término del debate determinarán la culpabilidad o no del joven. La expectativa de pena -en caso de que sea sentenciado- varía entre 10 y 25 años de reclusión por homicidio en ocasión de robo, pero este periodo podría reducirse debido a que el régimen juvenil tiene parámetros distintos a los del sistema de adultos.

FP/LT