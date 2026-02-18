El juicio por el crimen de Kim Gómez, la nena que fue asesinada durante un violento robo en La Plata, se desarrolla a partir de este jueves. Y en la previa del arranque de uno de los debates más esperados, donde un joven será juzgado bajo la actual Ley Penal Juvenil, Marcos Gómez, el papá de la víctima, habló con la Agencia Noticias Argentinas y expresó que ante el tribunal y quienes estén presentes van a ser “la voz de Kim”.

En medio de un clima de dolor y enojo, este miércoles arranca el juicio contra el joven de 18 años que se encuentra detenido por el delito de homicidio en ocasión de robo. Como cometió el hecho cuando tenía 17 años, va a ser juzgado bajo un tribunal juvenil, lo que disminuye su sentencia.

Kim Gómez

En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien no es punible pero se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

El padre de la nena expuso cómo afrontó estos días antes del inicio del debate, lo que se vendrá en las próximas jornadas y su presencia en el Congreso.

La familia de Kim Gómez construyó un carpincho para recordarla en la quema de muñecos de La Plata

El padre de Kim: "Revivir todo es duro, es cruel"

“Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene”, comentó Marcos en diálogo con Noticias Argentinas.

“Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene. Revivir todo es duro, es cruel”, expuso.

En medio de este escenario, contó que se trata de un mes difícil, no solo por el arranque del juicio y porque falta poco para que se cumpla un año del crimen, sino porque también pasó su primer cumpleaños sin su hija.

“Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”, manifestó.

El caso de la muerte de una nena en el Paseo de la Infanta en 1996 sigue abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cómo será el juicio oral del caso Kim Gómez

El juicio se realizará en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata y durará ocho audiencias, por lo que antes de fin de febrero habría sentencia.

Para continuar con el reclamo y mantener firme el corazón de la niña, Marcos señaló: “Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”.

Presencia en el Congreso

Marcos estuvo recientemente en el Congreso por la nueva Ley Penal Juvenil que se debatió en la Cámara de Diputados y dijo: “Fui para luchar, como otros padres”.

“Estar ahí, escucharlos hablar, salir en la televisión a tratar de explicar las cosas que hay que hacer y lo que uno siente, es muy movilizante”, sumó.

