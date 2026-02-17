Caso $LIBRA: investigan a un jubilado por recibir un millón de dólares de Hayden Davis

Un jubilado quedó involucrado en las investigaciones sobre el caso $Libra. Pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda, recibió un millón de dólares desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, el promotor texano de la operación.

El jubilado es oriundo del municipio de Tigre, en Gran Buenos Aires. Habría recibido un millón de dólares por parte de Davis en USDT, la versión virtual del dólar estadounidense, el 30 de enero de 2025, el mismo día en que el promotor se reunió con el presidente Javier Milei y compartieron una foto juntos en redes.

Según la investigación, el beneficiario habría sido Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, y su supuesta participación en la maniobra surgió de datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, confirmando que una de las cuentas que buscaba la justicia le pertenecía.

La investigación dio con el hombre por una secuencia de transferencias. Davis había pagado un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, que había invertido 5 millones de dólares, cuando el precio de $LIBRA se derrumbó y provocó una legión de damnificados.

Debido a que el empresario Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, se pudo acceder a los datos y, mediante la cifra exacta del reembolso, se llegó a la billetera mediante la cual Davis pagó.

Con esa información, se extendieron las investigaciones que pudieron acceder a las transferencias realizadas por Hayden Davis. Según los investigadores, minutos antes de que el texano publicara las fotos con Milei en su cuenta de X, dos direcciones que le pertenecen, enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la dirección referenciada como CPS9 alojada en Bitget.

“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino” afirma uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el caso.

Pocas horas después, el dinero salió de la cuenta de Mellino, a otra cuenta cuyo propietario aún se desconoce. El dinero se transfirió a través de cuatro transacciones diferentes que se ejecutaron en apenas 13 minutos.

Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo.

