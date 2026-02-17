Este miércoles 18 de febrero comenzará el juicio oral por el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que perdió la vida el 25 de febrero de 2025 cuando dos adolescentes de 17 y 14 años, robaron el auto de su madre, intentaron arrojarla por la ventanilla y la arrastraron casi 15 cuadras por La Plata luego de que quedara sujetada por el cinturón de seguridad.

El atroz episodio terminó con el cuerpo de la niña hallado debajo de la carrocería cuando los delincuentes volcaron y dejaron el vehículo abandonado en una zanja. Florencia, la madre de la pequeña, logró escapar y vio toda la escena, por lo que su testimonio será clave en el juicio oral que será llevado a cabo por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata.

Diputados aprobó bajar la imputabilidad de los menores de los 16 a los 14 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de este miércoles, en el fuero penal de 8 y 56 en la capital bonaerense, comenzará el proceso judicial que tendrá al menos ocho audiencias, finalizarán el 27 del mismo mes y será llevado a cabo por los magistrados Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.

Dado que ambos acusados eran menores de edad, solo uno de ellos será sometido a juicio, aquel que ahora tiene 18 años y fue imputado como autor de homicidio en ocasión de robo. Si bien su cómplice es considerado no punible por las leyes actuales, dada la gravedad del hecho permanece alojado en un instituto de menores de máxima seguridad sin posibilidad de salidas.

El proceso del juicio comenzó cuando el acusado era menor de 18 años, por lo que se indicó que se debe garantizar la reserva de su identidad, no habrá público y deben cumplirse las garantías estipuladas por la convención internacional sobre los Derechos del Niño.

El acusado está imputado por autor de homicidio en ocasión de robo, un delito que establece penas de entre 10 y 25 años de prisión, aunque en este caso el período de tiempo sería reducido. Fue la jueza de Garantías de Menores María José Lescano quien dirigió la investigación y le atribuyó el grado de autor, mientras que al menor de 14 años lo señaló como coautor del crimen.

"Necesitamos sanar. Nos estamos preparando para atravesar este proceso para ir cerrando heridas. Sabemos que nada nos devolverá a Kim, pero tenemos que dejar un mensaje. Trascender", manifestó Marcos Gómez (34), el padre de Kim, en diálogo con Clarín.

Con respecto al proceso judicial, el hombre concluyó: "A mi me ayudará presenciar las audiencias. Florencia va a tener un rol clave que seguro también la ayudará en esta etapa. Sabemos que no habrá sorpresas porque el caso está muy claro. Pero me propuse trabajar de manera activa para que haya cambios en cuestiones de inseguridad. Por eso intervine en audiencias en el Congreso".

El asesinato de Kim Gómez

El crimen de Kim Gómez ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando dos adolescentes interceptaron a la niña y a su madre mientras permanecían detenidas con su automóvil, un Fiat Palio rojo, en un semáforo del barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata, en la esquina de avenida 72 cerca del cruce con 25.

Florencia, la madre de Kim, logró descender del vehículo, pero al intentar rescatar a su hija, los agresores escaparon con el auto en movimiento y con la nena aún en su interior, sentada en el asiento del acompañante.

Uno por uno, cómo votó cada diputado el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Durante la fuga, la niña quedó atrapada por el cinturón de seguridad y parte de su vestimenta, lo que provocó que fuera arrastrada por el asfalto a lo largo de quince cuadras, hasta que el vehículo colisionó y los atacantes abandonaron el rodado.

La autopsia determinó que la muerte se produjo como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante el arrastre, un dato que profundizó el impacto social del caso.

Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después del hecho y, al confirmarse que se trataba de menores de edad, volvió a instalarse el debate público sobre la edad de imputabilidad penal en la Argentina.

"En un momento pensé en quitarme la vida. Creí que después de su muerte, no tenía más para hacer", reveló el padre de la niña a pocas horas del inicio del juego y agregó: "Convivimos todos los días con esta tragedia. No nos podemos despegar de ella".

Frente a la conmoción pública generada por el caso, la madre de Kim optó por el silencio, mientras que Marcos, el padre de la pequeña, se posicionó al frente de los reclamos y durante el último tiempo estuvo en el Congreso para demostrar su apoyo al proyecto de cambios en la edad de imputabilidad de los menores.

"Cualquier situación remite a Kim (...) Ella era todo para mí. Por eso, en un momento del año pasado tuve pensamientos feos que me empujaban a decisiones drásticas. Me salvó mi hermano, la ayuda psicológica y la necesidad de lograr que todo esto no sea en vano. Que sirva para que estos hechos no se repitan", concluyó.

AS.