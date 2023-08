Mientras avanza la investigación sobre la muerte de María Clara Urdangaray, la joven argentina que falleció tras caer de un sexto piso en Kosovo, se conocieron nuevos datos que sugerirían que su novio la habría arrojado luego de una discusión. Así lo reveló el padre de víctima, que además detalló los inconvenientes que atraviesa para lograr repatriar el cuerpo de su hija.

"Han encontrado signos en el cuerpo de mi hija de que hubo un forcejeo previo", comenzó diciendo Facundo Urdangaray, padre de la joven que tenía 27 años. En ese sentido, explicó que los peritos forenses de la Justicia de Pristina encontraron lesiones que no se corresponden con una caída de altura.

Una chica argentina murió al caer de un balcón en Kosovo y sospechan de su pareja

"Tenía moretones en los brazos. Cuando una persona cae de tanta altura tiene determinadas lesiones pero si yo te aprieto fuerte los brazos esas lesiones no son compatibles con la caída”, señaló en diálogo con el medio platense 221 Radio. Sobre esta línea, agregó: “Esto indicaría que hay pruebas muy contundentes de que a mi hija la asesinaron".

Entonces se refirió a la pareja de María Clara, un hombre de 31 años nacido en Kosovo pero con nacionalidad suiza, llamado Endrit Nika. Las autoridades lo apuntan como el principal sospechoso y, acorde al relato de Fernando, cambiaron la carátula del caso debido a las nuevas evidencias.

María Clara junto a su padre, Fernando.

“En principio, la carátula era una presunción de homicidio, y ahora aparentemente sería homicidio o asesinato, no sé cómo lo llamarán allá. Me da un poco de tranquilidad para saber que esa persona no va a ver la luz del día", expresó.

Qué ocurrió con María Clara

La joven oriunda de La Plata había viajado a Barcelona, España, el año pasado, donde conoció al ciudadano suizo. Posteriormente se mudaron a ese país y semanas atrás viajaron a la nación ubicada en los Balcanes para asistir al casamiento del hermano de Nika.

La pareja se alojó en un hotel de la calle "Madre Teresa", en Kosovo Polje, localidad que se encuentra en el sudoeste de Pristina, edificio desde donde cayó al vacío desde la habitación ubicada en el sexto piso. "Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, él la arrojó del balcón", había denunciado en su momento Fernando.

Tras el arribo de la policía local y emergencias, la argentina fue trasladada al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo, donde perdió la vida. Por su parte, el hombre de 31 años quedó detenido.

La repatriación de los restos

Mientras continúa el esclarecimiento del hecho, familiares y amigos de la víctima armaron una campaña para conseguir los fondos necesarios para traer el cuerpo de Urdangaray a la Argentina. “Capaz que alguien del Estado argentino se hace cargo de eso. Se habla de entre cuatro y ocho mil euros", comentó acerca de ello el padre de la joven.

En un primer momento, Facundo había ofrecido su cuenta bancaria para recibir donaciones pero debió bloquearla porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó movimientos extraños. "Soy comerciante. Me empezó a ingresar dinero que yo no podía justificar, que yo no estaba facturando y me entraba plata. Entonces tuve que bloquear la cuenta".

En tanto, comentó que el traslado de la joven se vio frenado por lo que implican los trámites pero también debido a la realización de la autopsia y otros procedimientos y pericias que se continúan llevando a cabo.

Por último, agradeció el apoyo de las autoridades de Cancillería: "Nos han mostrado una preocupación por traer a nuestra hija y están haciendo todo lo que está a su alcance”, concluyó.

FP CP