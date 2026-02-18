El caso de Pablo Laurta generó una gran conmoción en octubre del año pasado, cuando quedó detenido y acusado por presuntamente haber asesinado a un remisero en Entre Ríos para llevarse su auto hasta Córdoba, donde habría matado a su expareja y su exsuegra. Durante su traslado a prisión, el ciudadano uruguayo justificó los crímenes al decir que lo había hecho "para salvar a su hijo", pero en las últimas horas hubo un giro en la causa y fue imputado por abuso sexual infantil.

La acusación fue realizada por el fiscal cordobés Juan Ávila Echenique, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1er Turno, que lo imputó por "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas" e imágenes de sus partes genitales, "con fines predominantemente sexuales".

Pablo Laurta, alojado en una cárcel de máxima seguridad, tiene un régimen de encierro extremo

Es el tercer expediente que se abre en contra del uruguayo, militante anti feminista y fundador de la agrupación Varones Unidos. Esta nueva imputación lo compromete aún más y suma elementos que fueron hallados en su teléfono celular luego de las pericias tecnológicas, que incluían "escenas de abuso sexual infantil".

Las imágenes fueron detectadas luego de la apertura en los gabinetes técnicos de Policía Judicial del dispositivo, que le fue secuestrado cuando lo detuvieron en Entre Ríos, casi en el tramo final de su raíd delictivo, ya que tenía la intención de volver a su país de origen después de cometer los tres crímenes y raptar a su hijo de seis años.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, mientras que se decidió extender la prisión preventiva en contra del hombre de 37 años, ya que desde la Fiscalía indicaron que todavía resta producir evidencia con la investigación penal en curso.

Laurta fue alojado en el sector de máxima seguridad del complejo carcelario de Cruz del Eje, en el marco del doble femicidio contra Luna Giardina, su ex pareja y madre de su hijo, y la madre de ella, Mariel Zamudio. Sin embargo, desde hace una semana se encuentra detenido en la Unidad Penal 3 de Concordia, donde debe responder por el homicidio del remisero Martín Palacio.

Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Aunque el presunto asesino múltiple no declaró ante la Justicia, si dejó una serie de argumentos frente a la prensa que cubrió sus traslados en medio de fuertes operativos de seguridad. "No se investigaron los secuestros y abusos a mi hijo; quiero que se sepa la verdad", había llegado a decir en un momento. Sin embargo, la teoría que intentó instalar acerca de que el menor habría sido víctima de trata jamás fue acreditada y no se encontraron indicios.

Los crímenes que se le atribuyen a Pablo Laurta

Según la investigación, el creador de Varones Unidos -espacio que se definía como "en defensa de los hombres" y calificaba las denuncias por violencia de género como "falsas"- planificó los asesinatos de forma previa. Incluso se entrenó durante días con un kayak para cruzar el río, desde Uruguay hasta Argentina -sin registrar su ingreso-, y engañó a Palacio al contratarlo para realizar un viaje a Rafaela, Santa Fe.

El 7 de octubre de 2025, se subió al Toyota Corolla del chofer, a quien conocía desde hace tiempo. Sin embargo, lo asesinó de un disparo en la cabeza y descuartizó sus miembros, para después repartirlos dentro de bolsas de basura en diferentes zonas de Entre Ríos. Con el vehículo en su poder, se dirigió hasta Córdoba, evitando ser detectado.

Pablo Laurta y Martín Palacio.

Allí, prendió fuego el auto para eliminar pruebas y después llegó hasta la casa de su ex pareja en barrio Villa Serrana. En la vivienda mató a balazos a Giardina, de 26 años, y Zamudio, de 54, para después darse a la fuga con su hijo. Con el correr de los días, se encontraron los restos de Palacio en Colonia Yeruá, en el departamento de Concordia, y en una zona cercana a la ciudad de Rosario del Tala.

Debido al secuestro del pequeño, las autoridades activaron la "Alerta Sofía" y así fue como el sospechoso fue localizado con el niño en un hotel de Gualeguaychú. La Policía encontró en su poder una pistola Bersa calibre .380, once municiones y la billetera con los documentos de Palacio. En esta provincia, el uruguayo quedó imputado por "homicidio criminis causa", es decir, matar para esconder otro delito.

En Córdoba, la acusación es por "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" de su ex novia y el "homicidio calificado por alevosía" de su ex suegra. Laurta ya había sido denuncia por Giardina por hostigamiento, llegando a vivir tres días escondido en el techo de su casa. Fue detenido pero tras un informe psicológico favorable consiguió la excarcelación y regresó a su país.

FP/DCQ