La tapa del Diario PERFIL del sábado 21 de febrero de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.114 del Diario PERFIL, de este sábado 21 de febrero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

La guerra de Trump y su Corte Suprema puede complicar el acuerdo con EE.UU.. Con euforia por la aprobación de la reforma laboral en Diputados, la Casa Rosada acelera la agenda legislativa mientras espera un trámite favorable en el Senado. Pero el fallo que frenó aranceles en los Estados Unidos abrió dudas sobre el convenio comercial con Washington y obliga a revisar estrategias.

La oposición canta Victoria. El día en que la ley de reforma laboral volvió al Senado, Villarruel, la presidenta de la Cámara, sorprendió con un posteo en defensa “del trabajo y la producción” que indignó a la Casa Rosada.

El Gobierno impulsa el FAL y apuesta a “sindicatos capitalistas” como inversores.

Desde que asumió Milei cerraron 22 mil empresas en Argentina.

Cárceles. El trabajo de las personas privadas de la libertad es uno de los aspectos polémicos menos conocidos de la reforma laboral.

Desempleo. En 2026 el presupuesto para seguros creció un 671% comparado con 2023. Un signo del cambio en el mercado laboral.

Cuidado emocional. Lalcec organiza un encuentro para pacientes oncológicos en el mes de concientización sobre cáncer.

Alta complejidad: cirujanos argentinos salvan dos embarazos de alto riesgo.

Adiós a Eric Dane. La muerte del actor de Grey’s Anatomy con 53 años vuelve a poner el tema del ELA en el centro de atención pública.

Será justicia. El presidente Trump está enfrentado con sus propios jueces.

El shock Epstein llega a la nobleza. El príncipe Andrés fue detenido y luego liberado mientras sigue la investigación.

Cuatro heridos por la explosión de un paquete bomba. Alarma en Gendarmería, conmoción en la política.

Boca y Racing, un empate sin brillo. Un 0 a 0 decepcionante, para olvidar rápido.

Escriben en esta edicion:

Curia, Burgueño, Guillerme, Link, Kohan, Giampaolo, Guebel, Hopenhayn, Haime, López, Croxato, Helman y A. Fontevecchia.

HB

