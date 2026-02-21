EE.UU. retiró marines de Qatar y Bahréin: algunos lo ven como "anticipo de ataque' a Irán

Cientos de efectivos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos fueron evacuados en las últimas horas de bases estratégicas en Qatar y Bahréin, en medio de la escalada de tensiones con Irán, y muchos especialistas 'leen' esos movimiento de militares como anticipo de "ataqque inminente" a Irán, tal como ya amenazó en varias ocasiones el presidente Donald Trump.

Según informaron funcionarios del Pentágono a The New York Times, el repliegue preventivo de soldados estadounidentes se concentró en la base Al Udeid (Qatar) y en las instalaciones que albergan a la Quinta Flota de la Armada en Bahréin.

Todo apunta, luego de las alusiones que Trump viene haciendo sobre posibles ataques a Irán, a la certeza de que las evacuaciones de marines de países cercanos busca reforzar otros puntos vinculados a esos posibles ataques, a la posibilidad de un ataque estadounidense contra territorio iraní, una opción que el presidente Donald Trump admitió estar considerando para forzar a Teherán a suscribir un nuevo acuerdo nuclear.

Trump amenaza con ataques a Irán hace varios meses.

La Casa Blanca elevó el tono de la confrontación este jueves, cuando Trump advirtió que Irán dispone de un plazo de 10 a 15 días para alcanzar un consenso sobre su programa nuclear. De lo contrario, reiteró el mandatario, "sucederán cosas realmente malas", en clara alusión a una ofensiva militar que, según sus últimas declaraciones, podría ser un "ataque limitado".

La respuesta de Teherán

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, intentó bajar la presión diplomática al anunciar que el borrador de un posible acuerdo "estará listo en un plazo de dos o tres días". No obstante, en una entrevista concedida a MSNBC, el funcionario fue tajante respecto a la postura de su país: "Irán está preparado tanto para la guerra como para la paz".

Araghchi señaló que, tras la presentación del documento, ambas naciones podrían requerir una ronda adicional de discusiones antes de llegar a lo que calificó como una "buena conclusión".Mientras tanto, el movimiento de tropas en el Golfo Pérsico sugiere que Washington no descarta la vía armada si las negociaciones fracasan en el plazo estipulado.

AFP/HB