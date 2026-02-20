Embargo y depósito millonario: la Justicia falló a favor de los 260 despedidos de Alal

La Justicia laboral dictó un revés para la empresa Alal en el marco del conflicto por los 260 despidos. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por trabajadores y ordenó el depósito de una suma millonaria destinada a cubrir parte de las indemnizaciones adeudadas.

Según la resolución judicial, la firma deberá depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días, monto que garantizaría el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes.

Embargo y garantía de pago

El magistrado consideró acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, dispuso además el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado. La medida establece que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde por ley.

La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo el 50% de la indemnización prevista, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención judicial.

Reclamo en curso

Si bien la resolución garantiza el cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones. El caso se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y el rol de la Justicia en la protección de los créditos laborales.