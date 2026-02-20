Reforma laboral: divididos, así votaron los diputados de Corrientes

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma laboral tras un debate atravesado por fuertes cruces políticos. La votación finalizó con 135 votos afirmativos y 115 negativos, habilitando el regreso del proyecto al Senado para su tratamiento en comisiones.

En ese escenario, la representación de Corrientes mostró posiciones divididas, aunque con predominio del acompañamiento al oficialismo.

Cómo votaron los diputados correntinos

A favor

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

Virginia Gallardo (La Libertad Avanza)

José Tournier (La Libertad Avanza)

Diogénes González (UCR)

En contra

Raúl Hadad (Unión por la Patria)

Nancy Sand (Unión por la Patria)

Christian Zulli (Unión por la Patria)

La votación reflejó el alineamiento del bloque libertario con el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, mientras que los representantes de Unión por la Patria mantuvieron una postura crítica frente a la iniciativa.

Debate y próximos pasos

El tratamiento estuvo marcado por cuestionamientos de la oposición en torno a los alcances de la modernización laboral, especialmente en lo referido a indemnizaciones y condiciones de contratación. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la reforma como un paso necesario para reducir la litigiosidad y promover la creación de empleo formal.

Con la aprobación en Diputados, el texto volverá al Senado, donde se anticipa un nuevo debate en comisiones antes de su eventual sanción definitiva.