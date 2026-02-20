Leiva encaró a Almirón en plena sesión por la reforma laboral y desató gritos en Diputados

La discusión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados tuvo un momento de máxima tensión cuando el legislador nacional por Chaco Aldo Leiva (Unión por la Patria) se levantó de su banca y se dirigió hacia el sector del correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), en medio de gritos y acusaciones cruzadas.

El episodio ocurrió mientras Almirón exponía como miembro informante del dictamen de mayoría. Desde las bancas oficialistas se escucharon gritos de “¡payaso!”, lo que obligó a la Presidencia a intervenir para ordenar el recinto y evitar que la situación escalara.

Cruce en el debate por la reforma laboral

Almirón defendía el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, al sostener que la legislación vigente es “rígida” y no favorece la generación de empleo formal. Durante su intervención, que leyó en gran parte, remarcó que alrededor del 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y cuestionó lo que definió como una “industria del juicio” que afecta a las pymes.

Desde la oposición hubo reclamos para que dejara de leer su discurso. La Presidencia aclaró que esa modalidad había sido utilizada por distintos bloques sin objeciones previas y pidió silencio.

La tensión escaló cuando Almirón rechazó conceder una interrupción. En ese momento, Leiva se levantó y avanzó hacia su banca, generando un fuerte cruce verbal entre ambos sectores. “Diputado Leiva, por favor, tome asiento”, reiteraron desde la conducción de la sesión.

El discurso de Leiva contra la reforma laboral

Más tarde, el diputado chaqueño tomó la palabra y lanzó un encendido discurso contra la iniciativa. Calificó la reforma laboral como “un verdadero retroceso” y aseguró que no generará empleo ni reactivación económica.

“Los responsables de que el peronismo siempre vuelva son ustedes, porque no van a poder con el pueblo trabajador”, afirmó en el tramo final de su exposición. Además, advirtió que “a través de las urnas, los van a mandar a la casa para siempre”.

Leiva también cuestionó la narrativa oficial sobre los “70 años de peronismo” y defendió la gestión kirchnerista al señalar que durante ese período se generaron millones de puestos de trabajo.

El proyecto obtuvo media sanción en Diputados con 135 votos afirmativos y 115 negativos, en una votación que evidenció la polarización política.