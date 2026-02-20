Reforma laboral: cómo votaron los siete diputados nacionales por Chaco

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, luego de una extensa sesión que se prolongó por más de 13 horas y estuvo marcada por fuertes cruces en el recinto, protestas en las inmediaciones del Congreso y un paro nacional convocado por la CGT.

El proyecto fue aprobado con 135 votos a favor y 115 en contra, en una votación ajustada que dejó en evidencia la división política en la Cámara baja. En ese escenario, la representación del Chaco no fue la excepción: cuatro legisladores acompañaron la iniciativa oficialista y tres la rechazaron.

Cómo votó cada diputado nacional por Chaco

En la delegación chaqueña, el resultado reflejó la alineación con los bloques nacionales:

Votaron a favor de la reforma laboral:

Guillermo Agüero (UCR)

Gerardo Cipolini (UCR)

Carlos García (La Libertad Avanza)

Rosario Goitia (La Libertad Avanza)

La boleta de luz podría subir más del 60% en Chaco y actualizarse todos los meses

Votaron en contra de la reforma laboral:

Julieta Campo (Unión por la Patria)

Sergio Dolce (Unión por la Patria)

Aldo Leiva (Unión por la Patria)

De este modo, los diputados radicales y libertarios respaldaron el proyecto, mientras que el bloque de Unión por la Patria votó en contra en su totalidad.

Un debate de alto voltaje político

Durante el tratamiento de la reforma laboral en Diputados, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para “modernizar” el sistema laboral, reducir costos para las pymes y fomentar la formalización del empleo.

El Gobierno del Chaco oficializó una suba salarial escalonada del 5% para empleados públicos

Desde la oposición, en cambio, se la calificó como una reforma “regresiva”, con cuestionamientos vinculados a la modificación de convenios colectivos históricos, entre ellos el Estatuto del Periodista Profesional, y al esquema del Fondo de Asistencia Laboral propuesto en el texto.

La sesión dejó escenas de fuerte tensión política, con cruces entre legisladores y llamados al orden por parte de la Presidencia de la Cámara.

Qué pasa ahora con la reforma laboral

Al haberse introducido cambios en Diputados, entre ellos la eliminación de un artículo vinculado al régimen de licencias por enfermedad, el proyecto deberá volver al Senado para su revisión definitiva.

La Cámara alta podría tratarlo en los próximos días, en lo que se anticipa como otro debate de alta intensidad política.