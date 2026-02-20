Martín Morgenstern: ““Hay que vacunar, sobre vacunar, especialmente tercera edad"

En diálogo con Canal E, el doctor Martín Morgenstern, especialista en economía de la salud, reafirmó la importancia de las vacunas con control riguroso y advirtió sobre conceptos sin respaldo científico.

“El tema vacunas es un tema importante y nosotros en cada oportunidad y en cada foro reafirmamos la importancia de apoyar firmemente el uso de vacunas”, siempre —aclaró— que hayan sido debidamente estudiadas y controladas.

El especialista apuntó tanto contra los movimientos antivacunas como contra ciertos discursos que, según afirmó, promueven la sobrevacunación sin evidencia sólida. “Hay que vacunar, sobre vacunar, especialmente tercera edad, lo cual no tiene ningún asidero científico, no lo tiene”, sostuvo, en referencia a publicaciones que plantean que las vacunas fortalecerían el sistema inmune en general.

“Inmunidad entrenada”: crítica a un concepto sin evidencia

Morgenstern cuestionó el concepto de “inmunidad entrenada”, difundido en algunos trabajos científicos financiados por la industria farmacéutica. “Hablan de un concepto de inmunidad entrenada… esto no tiene asidero científico”, enfatizó.

Para graficarlo, apeló a una comparación histórica: “Esto se parece un poco al argumento de la homeopatía”, aludiendo a la idea de que “lo similar cura a lo similar”. En esa línea, advirtió sobre posibles conflictos de interés: “¿Por qué creerle a la alabanza de un producto que paga su propio fabricante?”, citando a Jorge Luis Borges.

Aun así, el médico fue claro en su mensaje central: vacunas sí, pero con vigilancia constante. “Vacunas sí, pero controlar toda la aprobación y producción permanentemente”, remarcó, recordando que en ocasiones se modificaron procesos productivos tras la aprobación inicial.

Respecto al calendario infantil, sostuvo que las vacunas pediátricas cuentan con mayor respaldo: “Los niños tienen que ser vacunados, las mujeres embarazadas tienen que ser vacunadas, porque es mayor el riesgo de no vacunarse que de sí vacunarse”. Reconoció que existe riesgo, pero subrayó que se trata de una cuestión de proporcionalidad.

Ensayos clínicos, placebo y tecnología RNA

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue el uso extendido de ensayos contra placebo. “Eso para nosotros ni es ético ni es científico”, afirmó, al cuestionar que se considere el “gold standard” incluso cuando ya existen alternativas terapéuticas.

Desde su enfoque epistemológico, diferenció entre ciencia rigurosa y lo que denominó desinformación interesada: “Reiteramos epistemología, ciencia de la ciencia, y no agnotología, ciencia de la ignorancia”.

Consultado sobre la tecnología RNA, utilizada en vacunas contra el COVID-19, reconoció avances y riesgos: “Ha habido problemas con toda la tecnología RNA… es una tecnología muy buena, muy importante, pero también tiene sus riesgos”. Por eso, insistió en que el médico tratante debe evaluar riesgos y beneficios, y que las agencias regulatorias deben actuar “como si fueran lobos cazadores de problemas”.

Sobre cómo deberían evaluarse nuevas vacunas, fue preciso: “Generalmente conviene probar contra otra vacuna”, y aclaró que el placebo solo corresponde cuando “no existe absolutamente nada” para tratar esa patología.

Para Morgenstern, el equilibrio entre innovación, evidencia científica y control estatal es la clave para sostener la confianza pública en las vacunas.

