Henrik Rehbinder: “Hoy la popularidad de Trump es terriblemente baja”

En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder, periodista desde Los Ángeles, advirtió que la popularidad de Donald Trump cayó a niveles históricos mientras la Corte Suprema declaró inconstitucional su esquema de aranceles.

Según el entrevistado, el dato más contundente es la aprobación presidencial: “Hoy la popularidad de Trump está tocando 38%. Está terriblemente baja en los peores niveles”.

El periodista detalló que las encuestas reflejan una percepción negativa extendida entre los votantes. “Están usando palabras muy duras, como racista, dijo un 47%, corrupto, un 49%, cruel, un 46%”, señaló, y agregó que apenas entre el 22% y el 24% rechaza esas calificaciones.

Encuestas suspendidas y presión política

Rehbinder reveló un hecho inédito: “En diciembre midió a Trump a 38%, el más bajo en la historia de estos 90 años”, en referencia al sondeo de Gallup. Tras las críticas del presidente, la consultora decidió suspender su medición mensual de popularidad presidencial.

El contraste con otros mandatarios es significativo. “Por lo general los presidentes en el primer año después de ser electos están por arriba del 50%”, explicó. Sin embargo, aclaró que Trump solo superó esa barrera en el inicio de su mandato y luego se mantuvo por debajo.

Para Rehbinder, la diferencia radica en la reacción frente a las críticas: “Él actúa con revancha y ya tiene al sector privado en varias áreas… los tienen amedrentados”, afirmó, describiendo un clima de presión sobre empresas y actores económicos.

Aranceles, Corte Suprema e incertidumbre económica

En paralelo, la política comercial enfrenta un duro revés judicial. La Corte Suprema declaró inconstitucional el uso de una ley de emergencia de 1977 que permitió a Trump aplicar aranceles generales. Rehbinder contextualizó el impacto: “El 90% de esos aranceles, de ese costo, fue pagado por los consumidores”, citando un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Según el periodista, esto contradice el argumento oficial de que los costos recaen sobre los países exportadores. La consecuencia es un mayor malestar económico interno y una creciente incertidumbre jurídica.

El panorama inmediato no es claro. “La situación inmediata no está clara”, advirtió, y agregó que la administración evalúa nuevas herramientas legales para sostener su política comercial, lo que anticipa más litigios.

Además, empresas afectadas ya reclaman reembolsos millonarios por aranceles cobrados. El fallo no resuelve explícitamente ese punto, lo que abre un nuevo frente de conflicto.

Para Rehbinder, el eje estructural del fallo es contundente: “El Congreso es el único que tiene el poder de establecer impuestos y de establecer aranceles, y no el presidente”. Así, la combinación de caída en la popularidad y límites judiciales redefine el escenario político y económico en Estados Unidos.

