Lucas Luchilo: “Hay un cambio en la opinión pública sobre la política migratoria de Trump”

En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, analista político, sostuvo que la política migratoria de Donald Trump cambió el rol del ICE y generó un fuerte rechazo en la opinión pública estadounidense.

Para Luchillo, el fenómeno responde a un giro estratégico impulsado por el presidente republicano: “Yo creo que hay un cambio en la opinión pública sobre la política migratoria de Trump”.

El especialista explicó que el ICE —Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— históricamente estuvo enfocado en el control fronterizo. Sin embargo, subrayó que el enfoque cambió con la nueva etapa del trumpismo: “De estar orientado hacia la frontera pasa a estar orientado” al interior del país, persiguiendo inmigrantes en situación irregular dentro de Estados Unidos.

Más presupuesto, más poder y menos controles

Según Luchilo, la llamada Beautiful Bill amplió significativamente el presupuesto del organismo: más centros de detención, más tecnología y miles de nuevos agentes. “Le dan un aumento espectacular de presupuesto al ICE para tener más centros de detención, para tener más personal, para tener más tecnología”, detalló.

Pero advirtió sobre los riesgos de esa expansión: “Tenés más plata, más recursos, mucho personal no calificado y mano libre para reprimir o para intervenir sin mucho recaudo judicial”. A su entender, esa combinación se convirtió en “una mezcla explosiva”.

El analista vinculó directamente ese contexto con los hechos en Minnesota: “Inevitablemente termina en un exceso represivo en Minnesota, con dos asesinatos que claramente no tienen ninguna justificación”, afirmó, destacando que las víctimas no estaban involucradas en actividades delictivas ni eran activistas.

También remarcó que los operativos suelen realizarse con agentes enmascarados, lo que aumenta la percepción de militarización y genera mayor tensión social.

Opinión pública, empresarios y disputa interna

En términos políticos, Luchilo señaló que el respaldo social al endurecimiento migratorio es limitado: “La opinión pública está mayoritariamente contra este tipo de acciones del ICE”. Indicó que alrededor del 70% considera que el accionar del organismo debe modificarse, y un sector incluso propone su cierre.

No obstante, distinguió entre sociedad y sector empresario. Mientras parte de la ciudadanía rechaza la metodología represiva, algunos empleadores observan con preocupación la escasez de mano de obra en sectores clave como agricultura, cuidados y enfermería.

En ese marco, explicó que la estrategia de Trump combinó restricciones a la inmigración ilegal con cierta flexibilización de visas temporales: cortar ingresos irregulares, pero evitar un impacto económico severo. Aun así, sostuvo que dentro del Partido Republicano predomina la línea más ideológica y nativista por sobre la empresarial.

Para Luchilo, el debate migratorio seguirá siendo un eje central en la política estadounidense, con consecuencias tanto sociales como económicas, y con el ICE convertido en uno de los símbolos más controvertidos del actual escenario.

