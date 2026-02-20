Reforma fiscal e impuesto a las ganancias: anticipan un fuerte impacto en construcción e inversiones

En diálogo con Canal E, Marcelo Rodríguez, tributarista, explicó los alcances de la reforma fiscal vinculada a la ley de inocencia fiscal y defendió su potencial para reactivar la construcción y el mercado inmobiliario.

Según Rodríguez, uno de los puntos centrales es la modificación sobre la venta de inmuebles: “A partir del periodo fiscal en curso, la utilidad que una persona humana vaya a generar por la venta de un inmueble, deja de estar grabado en un impuesto a la ganancia”.

El especialista recordó que esta imposición había sido incorporada en 2017 y que actualmente la utilidad tributa el 15%. La eliminación, sostuvo, tendrá un efecto directo en la actividad económica: “Esto favorece inexorablemente a la actividad de la construcción”.

Además, destacó otro cambio relevante para el mercado inmobiliario: “Se exime el alquiler, o la renta por el alquiler, que tiene cualquier individuo en el marco de un alquiler de casa habitación”. La exención rige exclusivamente para vivienda y no para uso comercial.

Impacto en construcción y mercado inmobiliario

Para Rodríguez, las medidas apuntan a dinamizar inversiones privadas. “Esto reactiva la industria de la construcción”, afirmó, al considerar que la eliminación del 15% sobre la ganancia futura reduce barreras al ingreso de capital en proyectos inmobiliarios.

También se incorpora la exención para plazos fijos en dólares, equiparándolos a los depósitos en pesos. Según el tributarista, estos cambios generan señales proinversión en un contexto donde cada punto porcentual incide en la decisión de colocar ahorros en ladrillos o instrumentos financieros.

Sin embargo, aclaró que no todas las operaciones quedaron alcanzadas por la reforma. La venta de acciones por parte de personas humanas continúa tributando el 15%, y en el caso de sociedades de capital la alícuota es superior: “La sociedad de capital tiene una tasa marginal que arranca del 25% hasta el 35%”.

Recaudación y debate fiscal

Consultado sobre el impacto en la recaudación, Rodríguez reconoció el interrogante, pero relativizó su peso. “No creo que sea muy significativo”, señaló sobre la pérdida potencial de ingresos fiscales.

A su entender, la clave está en el efecto multiplicador: “La actividad de la construcción es una actividad muy movilizante”. Desde su experiencia como asesor, remarcó que la carga impositiva futura influye en la decisión de invertir: “Cuando vos tenés que decidir si vas a invertir en un pozo… y decís que el día de mañana al salir tenés que pagar un 15%, eso restringe la chance de que el individuo quiera invertir”.

En síntesis, el tributarista considera que la reforma fiscal prioriza incentivar la actividad económica por sobre la recaudación inmediata, con la expectativa de que el mayor movimiento compense la baja inicial de ingresos tributarios.

