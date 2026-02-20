“QR!”: Pablo Caruso advirtió que “nos quieren hacer creer que no merecemos tanto” en medio del debate laboral

Durante la última emisión de "QR!" de Canal E, el conductor Pablo Caruso encabezó una editorial centrada en el clima político y social que atravesó la semana, marcada por el debate parlamentario y la discusión pública sobre la reforma laboral, los salarios y el rol de los trabajadores en la economía argentina.

El conductor planteó que existen discursos instalados que buscan cuestionar las expectativas de bienestar social, y vinculó esas ideas con declaraciones recientes y pasadas de dirigentes y analistas económicos.

En el programa se reprodujeron declaraciones del columnista Agustín Rodríguez en el streaming Neura, quien cuestionó la cantidad de feriados y sostuvo que las vacaciones deberían ser una excepción y no una regla. Las afirmaciones generaron debate en el estudio y sirvieron como punto de partida para la editorial.

Caruso señaló que ese tipo de expresiones no son nuevas y recordó declaraciones del economista Javier González Fraga, quien años atrás afirmó que durante ciertos períodos económicos se le hizo creer a la clase media que podía acceder a consumos que luego resultaron “insostenibles”.

La construcción del sentido común

A partir de esos ejemplos, el conductor sostuvo que existe una narrativa recurrente que atribuye las crisis económicas a las expectativas de los trabajadores y no a los modelos económicos aplicados.

“Se intenta instalar que no nos merecemos tanto”, afirmó durante la editorial, al analizar cómo determinados discursos influyen en la percepción social sobre el salario, el consumo y la calidad de vida.

Según Caruso, estas ideas terminan consolidándose como sentido común y operan más desde la emocionalidad que desde argumentos económicos o históricos comprobables.

El periodista también vinculó el debate político actual con el impacto de las redes sociales y la sobreinformación. En ese sentido, advirtió que el constante flujo de opiniones y confrontaciones genera agotamiento social, dificultando la reflexión crítica sobre las políticas públicas.

“El bombardeo permanente de información nos agota y no nos deja tomar distancia para pensar qué está pasando realmente”, explicó.

La editorial se desarrolló en un contexto atravesado por la discusión de la reforma laboral, tema que, según el conductor, moviliza emociones colectivas tan importantes como los programas políticos o los proyectos económicos.

