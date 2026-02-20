Matías Ghidini sobre la reforma laboral : “Sin reactivación económica, no va a generar empleo”

En diálogo con Canal E, Matías Ghidini, especialista en mercado laboral, afirmó que la reforma laboral es necesaria pero insuficiente si no viene acompañada por crecimiento económico.

Para Ghidini, el proyecto representa un avance, aunque con límites claros: “Creo que es una modernización laboral necesaria, importante, no diría que profunda o tan importante, pero, bueno, era necesario empezar por algún lado”.

El especialista señaló que uno de los ejes más relevantes es la modificación en la base de cálculo de indemnizaciones y la posibilidad de pago en cuotas. También destacó el fondo de asistencia laboral como evolución de herramientas previas que no funcionaron. A su vez, consideró que varios cambios —como el banco de horas o el fraccionamiento de vacaciones— formalizan prácticas que ya existían: “Son algunas cuestiones que en la vida real ya se venían dando, ahora esta promoción laboral las habilita formalmente”.

Reforma laboral y empleo: el dilema del crecimiento

Uno de los puntos centrales del análisis fue el impacto real en la creación de empleo. Ghidini planteó una tensión estructural: “Sin reactivación económica esta promoción laboral no va a generar empleo”, aunque también recordó que el crecimiento por sí solo tampoco alcanzó en el pasado.

En ese sentido, aportó un dato contundente: “Recordemos, paréntesis, que en los últimos diez años el trabajo registrado privado creció un 1%”. Para el especialista, el régimen laboral previo actuaba como un “corset” que limitaba la expansión del empleo formal incluso en contextos de mejora económica.

De cara al futuro, sintetizó el desafío en dos condiciones simultáneas: “Hemos resuelto la parte, parcialmente, por mi gusto, la parte del contrato laboral. Ahora falta que la economía crezca”. Sin consumo ni recuperación de la actividad, advirtió, las empresas difícilmente amplíen sus plantillas.

Costos, pymes e informalidad

El debate también gira en torno a los costos de contratación y la previsibilidad jurídica, especialmente para las pymes, responsables del 70% del empleo en Argentina. Ghidini fue claro: “Yo mañana tengo que salir a contratar y mis costos de contratación son exactamente los mismos”, relativizando el impacto inmediato de la reforma en ciertos casos.

No obstante, reconoció que podría generar mayor tranquilidad frente a litigios laborales: “Si era alguien que tenía miedo a los juicios laborales, bueno, creo que ahí esta nueva ley, sí, le pone más foco y resuelve más cuestiones”.

El especialista también puso el foco en la magnitud del empleo informal. Con entre 12 y 13 millones de trabajadores registrados, estimó que existe al menos un trabajador informal por cada formal: “Yo creo que hay por lo menos un trabajador informal por cada trabajador registrado”. Además, recordó que la desocupación formal ronda el 6,6%, equivalente a cerca de un millón de personas.

Para Ghidini, la clave será observar marzo y abril: “Lo primero que voy a mirar es la economía, si crece, y después cuánto me cuesta”. Allí, sostuvo, se definirá si la reforma laboral logra transformarse en una herramienta efectiva para dinamizar el mercado laboral argentino.

