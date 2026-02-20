Horacio Fazio: “Argentina está en el punto más alto de percepción de corrupción”

En diálogo con Canal E, Horacio Fazio, licenciado en Economía y filósofo, cuestionó la coherencia entre el discurso anticasta de Javier Milei y los indicadores actuales de percepción de corrupción en Argentina.

Para Fazio, el punto de partida es el concepto político que llevó a Milei al poder: “Recordemos cómo asume Milei con un discurso claramente disruptivo y donde sintetizaba su aversión a la casta”. En ese marco, explicó que la idea de “casta” puede asociarse a privilegio y corrupción estructural.

Sin embargo, los datos recientes muestran una paradoja. “En los últimos 6 años, el índice de percepción de la corrupción del sector público que mide Transparency International, Argentina está en el punto más alto de esa percepción de corrupción”, afirmó. Según el economista, esto resulta contraintuitivo y obliga a profundizar el análisis.

Transparencia, nepotismo y conferencias ausentes

Fazio aclaró que el índice no mide solo desfalcos, sino también prácticas como falta de transparencia y nepotismo. “No es sólo desfalco, sino también falta de transparencia, cuestiones relacionadas al nepotismo”, subrayó.

En ese sentido, apuntó a la ausencia de conferencias de prensa regulares como un síntoma institucional: “Las conferencias de prensa son un instrumento de difusión, de transparencia de la información pública característica de cualquier democracia republicana”.

También se refirió al debate por la designación de familiares en cargos clave: “Cualquier interlocutor, cuando ve a la hermana del Presidente, ve al Presidente”, sostuvo, al explicar cómo opera el cuestionamiento por nepotismo en términos de imagen pública.

Para el filósofo, la coherencia entre discurso y práctica es central en política. “No se condice el discurso anticasta con efectivamente las características de su modalidad de construcción”, afirmó, marcando la tensión entre narrativa electoral y gestión.

Oposición débil y escenario electoral

Fazio amplió el análisis al contexto político general y advirtió sobre la debilidad opositora. “La ausencia de la oposición competitiva es un dato relevante en la sociedad argentina actual”, señaló.

Incluso proyectó un posible escenario de reelección: “Es probable al día de hoy que el actual presidente sea reelecto porque no aparece en la oposición un candidato o candidata competitivo”. A su juicio, la falta de alternativas consolidadas incide en el menú electoral disponible.

El economista concluyó que cuando disminuye la transparencia, el costo lo asume la sociedad: “Cuando falta información sobre la cosa pública, el que paga es justamente la ciudadanía”. Así, el debate sobre corrupción en Argentina no solo interpela al oficialismo, sino también a la calidad institucional y al rol de la oposición en el sistema democrático.

