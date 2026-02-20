El Riesgo País de Argentina finalizó la jornada de este viernes 20 de febrero de 2026 en 519 puntos básicos, logrando revertir la tendencia alcista de la rueda anterior. Este descenso se fundamentó en el desempeño positivo de los activos argentinos, con los bonos Globales y Bonares registrando alzas en un mercado que reaccionó favorablemente a las novedades legislativas en el Congreso. El índice, que había tocado los 524 puntos el jueves, logró recortar terreno y estabilizarse nuevamente por debajo de dicha marca, en un contexto de renovado optimismo por el avance de las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con las planillas diarias de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró este viernes en 519 puntos, tras haber fluctuado entre un máximo de 524 y un mínimo de 516 unidades durante la sesión. Este recorte de cinco puntos básicos respecto al cierre previo estuvo directamente vinculado a la suba del 0,7% en el precio de los títulos públicos en dólares. La cotización refleja una recuperación de los bonos soberanos, que actuaron como el principal contrapeso para reducir el diferencial de tasa frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante la última semana ha estado marcada por una volatilidad persistente. El viernes 13 de febrero, el índice cerró en 519 puntos, el mismo valor registrado hoy, lo que marca una estabilidad semanal neta a pesar de los movimientos intermedios. Según los registros de Rava Bursátil, el punto de mayor calma se observó el martes 17, cuando el índice cedió hasta los 511 puntos, mientras que el pico de tensión ocurrió el jueves 19, al escalar hasta las 524 unidades.

La inflación mayorista se desaceleró a 1,7% en enero y Javier Milei lo celebró

Esta oscilación respondió en gran medida a factores políticos domésticos. La aprobación de la reforma laboral en Diputados este viernes fue recibida con un "festejo moderado" por parte de los inversores, lo que permitió compensar las pérdidas sufridas a mitad de semana. "El riesgo país restó tres unidades para Argentina, en los 519 puntos básicos", señala el reporte de mercados de Infobae (Infobae, "Mercados: las acciones y los bonos argentinos mantuvieron la tendencia alcista tras la sanción de la reforma laboral en Diputados", 20 de febrero de 2026), destacando la correlación entre la sanción legislativa y el ánimo de los bonistas.

Hacia el cierre de la semana, la tendencia parece estabilizarse en torno a la franja de los 515-520 puntos. Si bien el mercado logró alejarse de los máximos de la jornada previa, el indicador se mantiene por encima de los 497 puntos alcanzados brevemente el 12 de febrero, cuando el país estuvo cerca de consolidar un quiebre sostenido del piso de las 500 unidades por primera vez en ocho años.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la sobretasa que debe pagar un país emergente por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos para obtener financiamiento. "Este indicador mide la percepción del riesgo de invertir en un país", según define el portal Unidiversidad (Unidiversidad, "El termómetro de la economía: ¿qué es el riesgo país?", 2025). Cuanto mayor es el riesgo percibido, mayor es el interés que los inversores exigen para adquirir deuda de ese Estado.

El índice más utilizado globalmente es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), confeccionado por el banco de inversión JP Morgan. Su cálculo se basa en el diferencial de tasas entre los bonos soberanos locales y los activos estadounidenses, considerados "libres de riesgo". "Cada 100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa adicional por sobre los bonos del Tesoro norteamericano", explica Rava Bursátil en sus informes pedagógicos para inversores.

La balanza comercial comenzó 2026 con un superávit de $1.987 millones

Un nivel elevado de Riesgo País no solo encarece el crédito para el Gobierno, sino que también afecta a las empresas privadas, ya que limita su capacidad de endeudamiento externo para inversiones productivas. "Cuanto mayor sea el riesgo país, más alto será el interés que pidan los inversores para aceptar bonos de una nación con altas probabilidades de incumplimiento", detalla Repro Digital (Repro Digital, "Riesgo país: Un índice que refleja la confianza de los inversores", 2025). Por ello, su reducción es considerada una señal vital para la normalización económica.