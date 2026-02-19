La balanza comercial comenzó 2026 con un superávit de $1.987 millones

La balanza comercial en enero de 2026 marcó un superávit de US$ 1.987 millones, por US$ 7.057 millones en exportaciones y US$ 5.070 millones en importaciones, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En enero, las exportaciones crecieron 19,3% con respecto al mismo mes de 2025, impulsadas por un incremento de 18,5% en las cantidades exportadas, y 0,7% en los precios. La cifra de US$ 7.057 millones es la más alta desde 2008, según el CEPEC.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) crecieron US$ 524 millones (+37,0%), con incrementos de 14,3% en cantidades y 20,3% en precios.

Los Productos Primarios (PP) registraron un alza de 35,4%, con US$ 538 millones debido a que las cantidades ascendieron 47,5% y los precios descendieron 8,2%. De todos los subrubros, cereales fue el que más se elevó, con US$ 266 millones.

Las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron US$ 2.281 millones, con una variación positiva de 10,1% con respecto al mismo período del año anterior, y reflejaron un incremento de las exportaciones de este rubro por US$ 209 millones. Las cantidades se elevaron 5,5% y los precios, 4,3%.

Combustibles y Energía (CyE) disminuyeron 14,1% por un descenso de 13,2% en los precios y de 1,0% en las cantidades.

Importaciones a la baja

Por su parte, las importaciones cayeron 11,9% interanual. La baja se debió a la disminución de 12,1% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 0,2%.

Las importaciones asociadas al rubro Bienes de Consumo (BC) alcanzaron US$ 855 millones y registraron un alza de 5,8% respecto de enero.

Las importaciones de Piezas y accesorios para automotores (PyA) bajaron 32,4%, con una caída de US$ 427 millones respecto a igual mes del año anterior, mientras que las de Bienes Intermedios (BI) descendieron 23,4% y representaron US$ 457 millones menos de compras. Las cantidades y los precios descendieron 18,8% y 5,7%, respectivamente.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el primer mes de 2026 fueron China, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e India.

Desde el CEPEC comentaron que en términos macro, el superávit comercial se explica más por la caída de las importaciones que por un boom exportador estructural.

"Esto suele estar asociado a menor demanda interna, menor inversión y menor producción industrial. Cuando las importaciones de bienes intermedios y de capital caen con fuerza, el mensaje es claro: la actividad económica está perdiendo dinamismo”, señalaron.

Y añadieron: “La conclusión es que el frente externo mejora en el corto plazo gracias al campo y a la compresión de importaciones, pero el trasfondo muestra una economía que aún no logra consolidar un sendero de crecimiento sostenido. Para el mercado, esto implica cautela: más dólares por exportaciones, pero señales de enfriamiento en la actividad real”.