La inflación mayorista se desaceleró a 1,7% en enero y Javier Milei lo celebró

Los precios mayoristas en enero aumentaron 1,7% con respecto al mes anterior, marcando una variación interanual de 26,4% y un acumulado de 1,7% en el comienzo del año, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En diciembre la inflación mayorista había sido del 2,4%

El incremento mensual fue consecuencia de la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según el último informe de LatinFocus

El presidente Javier Milei, celebró este dato inflacionario en su cuenta de X: "INFLACIÓN MAYORISTA. Para los que hablan de catástrofe en materia de inflación cuando saben la dinámica de reacomodamiento de los precios relativos fruto del desastre que dejaron los kukas... ¿Brutos o deshonestos? TMAP. VLLC!"

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) fueron “Productos agropecuarios” (0,49%), “Alimentos y bebidas” (0,29%), “Productos refinados del petróleo” (0,14%), “Tabaco” (0,12%) y “Sustancias y productos químicos” (0,09%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,6% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,6% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,6% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos primarios” y de 1,2% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Desaceleración de la inflación

Respecto al dato de enero, Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso: aseguro que "la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre. En el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción".

"Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación", sostuvo el economista.

Según Cachanosky, si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, "los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo".

