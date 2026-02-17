A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según el último informe de LatinFocus

Un informe de LatinFocus prevé que el dólar oficial cierre 2026 en $1.728,60 y que la inflación promedio del año se ubique en 25,4%. Con ese telón de fondo, el inicio de 2026 muestra una divergencia entre la dinámica cambiaria y la inflación: mientras el dólar opera por debajo del nivel de cierre de 2025, la suba de precios volvió a acelerarse y se ubicó cerca del 3% mensual, un dato que a pesar de no ser tan elevado como en épocas pasadas, golpea del igual manera al bolsillo de los argentinos.

Nicolás Salvatore: “Tenemos la tercera tasa de inflación más alta del mundo”

De acuerdo con el informe, el proceso de desaceleración inflacionaria continúa, aunque bajo presión por el esquema cambiario y el ritmo de depreciación. Los datos más recientes difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reflejan que, en términos interanuales, la inflación mantiene una trayectoria descendente, pese a la aceleración registrada en los últimos meses.

El informe refirió que la inflación ”registró una marcada disminución en comparación con el año anterior. Se espera que la inflación siga disminuyendo en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda, sumada a la reducción de los subsidios, aumentará la presión alcista".

Las proyecciones hacia adelante reflejan que este proceso de desaceleración se extenderá durante los próximos trimestres. Los panelistas de FocusEconomics estiman que los precios al consumidor aumentarán 25,4% en promedio en 2026 —1,4 punto porcentual más que lo previsto el mes anterior—. Para 2027, el consenso ubica la inflación promedio en 15,7%, 0,8 punto porcentual por encima de la evaluación de enero, consolidando igualmente una trayectoria de menor variación de precios en el mediano plazo.

Qué pasará con el dólar

En materia cambiaria, el estudio señala que el Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, con el objetivo de evitar una apreciación real. Aun así, el consenso proyecta que el tipo de cambio oficial subirá a lo largo de 2026 un 18,8% desde los $1.455 del cierre de 2025, unos 6,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para ese año.

“El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real. Se prevé que los tipos de cambio real y paralelo se debiliten para finales de 2026. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el tipo de cambio cierre 2026 en 1.728,60 pesos argentinos por dólar estadounidense y 2027 en 1.947,4 pesos argentinos por dólar”, precisó el estudio.

Crecimiento económico

El informe también abordó la dinámica de la actividad económica. “La actividad económica cayó un 0,3% interanual en noviembre, tras un aumento del 3,2% en el mes anterior. El dato de noviembre fue el más bajo desde septiembre de 2024. En comparación con los datos del mes anterior, los datos de noviembre se moderaron en la manufactura (-8,2% interanual frente al -2,7% de octubre), la construcción (-2,3% frente al +5,3% de octubre) y el transporte y las comunicaciones (+1,8% frente al +2,5% de octubre). Por el contrario, los datos de la agricultura (+10,5% frente al +3,1% de octubre) y la hostelería (+0,3% frente al -0,4% de octubre) repuntaron. En términos intermensuales, la actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre, tras una caída del 0,4% en el mes anterior”.

“La recuperación de los salarios reales y las tasas de interés más bajas deberían impulsar el crecimiento del consumo privado este año. Las perspectivas de inversión también mejoraron tras el resultado de las elecciones de mitad de mandato y la cartera de proyectos de inversión a gran escala en el marco del programa RIGI. Nuestro consenso: Los panelistas de FocusEconomics prevén una expansión del PIB del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior, y del 3,2% en 2027″, expresó.

