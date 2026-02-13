Ante la fuerte oferta de divisas, “es más atractivo quedarse en pesos y no demandar dólares”

La economista, Antonella Semadeni, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, habló con Canal E y analizó las razones detrás de la fuerte baja del dólar, el rol del Banco Central, el riesgo país y la dinámica inflacionaria.

“Uno cuando ve por qué sube o por qué baja el dólar es como cualquier precio de la economía, tenés oferta y tenés demanda, cuando la demanda es mayor a la oferta sube el precio, cuando la oferta es mayor a la demanda baja el precio”, explicó Antonella Semadeni.

Fuerte oferta de dólares en el último tiempo

Asimismo, señaló que en las últimas semanas se combinó una serie de factores que incrementaron la oferta de divisas: “En las últimas semanas lo que estamos viendo es que esta oferta está siendo mayor”.

Entre los principales motivos, Semadeni mencionó la liquidación de la cosecha fina. “Primero por la liquidación de la buena cosecha fina que tuvimos, eso la verdad que movió un poquito lo que es la aguja versus otros años, porque tuvimos cosecha récord de lo que es el trigo”, planteó.

Cuáles son los factores que explican el aumento de la oferta

También destacó el ingreso de dólares vía financiamiento externo: “Tuvimos muchos préstamos a lo que son empresas principalmente y a provincias, porque entraron más o menos 9.000 millones de dólares”. Y explicó el impacto de esas operaciones en el mercado oficial: “Una empresa cuando pide un préstamo en dólares lo tiene que liquidar y cambiar en lo que es el MUL, es decir, tiene que cambiar esos dólares que recibe por pesos”.

A eso se suma el desarme de posiciones dolarizadas tras el período electoral. “En los últimos meses del año debido a la cuestión electoral se mandaron dólares de más y ahora se están deshaciendo un poco de esos dólares”, sostuvo la entrevistada.

Luego, manifestó que otro factor clave es la relación entre tasas e inflación: “Hoy tenemos una tasa que está por encima de la inflación cuando tenés un dólar que está cayendo”. Según describió, esto genera un incentivo claro: “Es más atractiva la tasa de interés en pesos, en consecuencia ese incentivo a quedarse en pesos y no demandar dólares”.