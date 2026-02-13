Nicolás Salvatore: “Tenemos la tercera tasa de inflación más alta del mundo”

La inflación volvió a ubicarse en 2,9% mensual y, para el economista Nicolás Salvatore, el dato confirma una tendencia alarmante. “El gobierno tiene un fenomenal problema inflacionario, 3% anualizado, es un ritmo de 40% anual”, sostuvo, y remarcó que se trata del octavo mes consecutivo de aceleración.

El economista fue contundente al poner el número en contexto global: “Esto equivale a la tercera tasa de inflación más alta del mundo, hay 180 países. Luego, las dos primeras son Irán y Venezuela”. Incluso, añadió que si se excluyeran esos casos extremos.

Argentina quedaría al tope del ranking.

Para Salvatore, ya no es válido atribuir la dinámica de precios a la herencia recibida. “Venimos de dos años de política económica, ya no podemos hablar de herencia”, enfatizó. Y cuestionó el enfoque oficial: “Tenemos dos años de lo que el gobierno llamó un programa monetario”, pero con superávit fiscal sostenido y sin emisión como causa central, la inflación sigue alta.

Críticas al monetarismo y falta de plan integral

El economista apuntó directamente contra la explicación exclusivamente monetaria del fenómeno inflacionario. “Pensar que esto es un éxito, el programa del gobierno es, por lo menos en exceso de lenguaje, esto es un fracaso, porque es rotundo”, afirmó.

Además, fue escéptico respecto a las metas oficiales de 10% anual y a la posibilidad de que la inflación “empiece con cero” en agosto, como señaló el presidente Javier Milei. “Eso es todo un disparate”, respondió, y agregó que para lograrlo “tendrías que dividir por cinco el ritmo inflacionario”.

Incluso citó estimaciones privadas más realistas: “J.P. Morgan hizo un pronóstico el otro día de 25%, o sea, dos veces y media más del 10%, es en el que no cree nadie”.

Según su visión, el problema central es la ausencia de un plan integral. “Lo que no tenés es un plan antiinflacionario integral”, explicó, recordando experiencias como Chile tras la salida de Pinochet, Israel en los 80 o el Plan Austral en Argentina.

Dólar, atraso cambiario y acuerdo social

Salvatore planteó que todo programa exitoso tuvo un punto en común: liberar precios reprimidos, especialmente el tipo de cambio. “La primera es liberar precios reprimidos, básicamente el dólar”, indicó.

Para el economista, el actual nivel cambiario está atrasado y agrava el desequilibrio externo. Recordó que el Banco Central llegó a vender 700 millones de dólares en una jornada crítica y que fue necesaria asistencia del Tesoro de Estados Unidos para evitar una corrida.

En paralelo, subrayó la necesidad de un acuerdo amplio: “Tenés que hacer un plan antiinflacionario” que incluya coordinación entre Estado, empresarios y sindicatos. Propuso un Consejo Económico y Social con metas decrecientes de inflación: “Salarios, precios y política económica coordinan todos a la baja”.

Para Salvatore, sin coordinación ni cambios en la estrategia, la inercia inflacionaria seguirá siendo el principal obstáculo. “En Argentina la inflación cuesta mucho bajar”, concluyó, advirtiendo que el problema es estructural y requiere un rediseño profundo de la política económica.

