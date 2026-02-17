El Riesgo País de Argentina, medido por el banco de inversión JP Morgan a través del índice EMBI, cerró la jornada de este martes 17 de febrero de 2026 en 511 puntos básicos. Según los datos registrados por Rava Bursátil, el indicador cedió un 1,54% diario (ocho unidades) impulsado por una suba promedio del 0,2% en los bonos soberanos en dólares que cotizan en el exterior. A pesar de la volatilidad en los mercados internacionales y la caída de las acciones argentinas en Wall Street, la renta fija logró sostener una tendencia positiva que permitió al indicador local alejarse del techo de los 520 puntos observado en días anteriores.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Durante la rueda financiera de este martes 17 de febrero de 2026, el Riesgo País operó con una tendencia bajista tras haber iniciado la jornada en 519 unidades. Según el panel de Rava Bursátil, el valor máximo alcanzado en el día fue de 526 puntos, mientras que el mínimo tocó los 511 puntos, nivel en el que finalmente se estabilizó al cierre. Esta contracción del indicador fue el resultado directo de la mejora en los precios de los bonos Globales, que operaron con signo positivo en el mercado de Nueva York.

El diario La Nación destacó que este movimiento se dio en paralelo a la racha de compras de divisas por parte del Banco Central, que "acumula una racha ininterrumpida de compras de reservas desde el 5 de enero" (Reinhold, M., "Las acciones argentinas cayeron 2% en Wall Street y retrocedió el riesgo país", La Nación, 17/02/2026).

Riesgo País 17 de Febrero 2026

La evolución del Riesgo País en la última semana

En los últimos siete días, el indicador ha mostrado una volatilidad marcada, oscilando entre la zona de los 500 y los 520 puntos básicos. El 10 de febrero de 2026, el índice se ubicaba en 507 unidades, iniciando una trayectoria ascendente que lo llevó a tocar los 519 puntos hacia el final de la semana pasada (13 de febrero) y mantenerse en ese nivel durante el último fin de semana y el lunes 16, según las series históricas de Rava Bursátil.

El Riesgo País de Argentina sube a 514 puntos básicos tras una jornada de fuertes caídas en los activos

Esta fluctuación interrumpió la tendencia descendente que se había profundizado a finales de enero, cuando el indicador llegó a perforar los 490 puntos. De acuerdo con datos de Dolarito, "el Riesgo país en el período Última semana tuvo una variación de +7 (+1,37%)" tomando como referencia el corte previo al cierre de hoy (Dolarito, "Cotización histórica del riesgo país durante el año 2026", 17/02/2026). El incremento transitorio fue atribuido por analistas a la incertidumbre global que afectó a los mercados emergentes durante la primera quincena de febrero.

No obstante, el cierre de hoy en 511 puntos representa una recuperación parcial frente al alza de los días previos. A pesar de este repunte semanal, el indicador se mantiene considerablemente por debajo de los valores registrados a principios de año, cuando el país inició el 2026 con un nivel de 571 puntos básicos, reflejando una compresión de la brecha de rendimientos de los títulos públicos argentinos respecto a los bonos del Tesoro estadounidense en lo que va del ejercicio anual.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca medir la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras (default). El indicador más utilizado a nivel global es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por la entidad financiera JP Morgan. Este índice calcula la diferencia —denominada "spread"— entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares emitidos por países subdesarrollados y la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se consideran el activo libre de riesgo por excelencia.

El Banco Central compró US$ 141 millones y superó los US$ 2.000 millones en el año

La medición se expresa en puntos básicos. Por definición técnica, "100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU." (El Economista, "JP Morgan saca a Argentina del EMBI+: qué pasa con el riesgo país", 06/10/2025). Por lo tanto, si un bono estadounidense rinde el 4% anual y el riesgo país de Argentina es de 511 puntos, significa que el mercado le exige a los títulos argentinos una tasa del 9,11% para compensar el riesgo adicional percibido por los inversores.

En términos de operatividad, este indicador influye directamente en el costo del financiamiento para el país y sus empresas en los mercados internacionales. Un riesgo país a la baja suele estar asociado a una mayor confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica del país, lo que facilita el acceso al crédito. Por el contrario, un aumento del spread refleja una percepción de mayor vulnerabilidad financiera o incertidumbre política, encareciendo el costo de la deuda soberana.