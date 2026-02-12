El Banco Central compró US$ 141 millones y superó los US$ 2.000 millones en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su ritmo de compras en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria compró US$ 141 millones. Las reservas internacionales brutas cayeron y llegaron a los US$ 45.056 millones, con un aumento US$ 251 millones respecto a la última jornada.

Los salarios perdieron contra la inflación en diciembre, según el INDEC

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 28 ruedas y sumó compras por US$ 2.047 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 890 millones. Según el economista Federico Machado, las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en -US$ 808 millones.

El economista, Pablo Das Neves, explicó en Canal E que hoy el foco del Gobierno está puesto en recomponer reservas. “El objetivo principal pasó a ser la acumulación de reservas del Banco Central, incluso por encima de la inflación”, afirmó.

El contexto internacional juega a favor: “Argentina tiene un viento de cola muy fuerte, con factores externos que fortalecen los activos locales”. A esto se suma una importante oferta de dólares: emisiones provinciales, colocaciones privadas y, próximamente, la liquidación de la cosecha.

“No veo una modificación sustancial del tipo de cambio en el corto plazo, porque están entrando muchos dólares al mercado”, sostuvo. Ese escenario permitiría al Banco Central seguir comprando reservas sin presionar el dólar.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

A partir de este 2026, las bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

FN