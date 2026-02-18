José Castillo: “No hay una reactivación económica”

En diálogo con Canal E, José Castillo planteó que conviven “dos realidades muy distintas” entre los indicadores financieros y la economía real. “No hay una reactivación económica”, afirmó, y remarcó que las señales políticas o fiscales no alcanzan si no se reflejan en la actividad.

El economista explicó que, tras las elecciones, el mercado esperaba ciertos “drivers”: aprobación del presupuesto, reforma laboral y acumulación de reservas. Sin embargo, señaló que el impacto no se ve en activos clave. “No vemos que lleguen inversiones a la Argentina”, subrayó, y agregó que el índice líder “parecería que hubiera un techo en los 2.000 dólares” mientras el riesgo país “rebota contra los 500”.

Para Castillo, el problema central es la falta de inversión extranjera. “Al no haber inversión extranjera es prácticamente imposible que se pueda tener un horizonte despejado de pagos de deuda”, advirtió. En ese contexto, sostuvo que el país sigue dependiendo de factores políticos externos, como el respaldo del Fondo Monetario Internacional o del gobierno de Estados Unidos.

Esa incertidumbre se traduce en cautela. “Es como un partido de truco, todavía no juego, no apuesto”, graficó sobre la mirada de los inversores internacionales.

Riesgo país, comparación con Brasil y conflicto social

Castillo puso el foco en el riesgo país, que ronda los 500 puntos básicos, y comparó la situación con Brasil. “Brasil tiene la mitad del riesgo país de la Argentina”, enfatizó, pese a tener un escenario fiscal y político diferente.

Para el economista, la explicación no se agota en la herencia histórica. Señaló que, mientras fondos internacionales migran hacia mercados emergentes, Argentina queda al margen. “Latinoamérica es uno de los lugares receptáculos de inversión extranjera, pero no viene a la Argentina”, alertó.

En su análisis, el riesgo ya no es solo financiero sino también social. “Si la economía no se reactiva, se incrementa el conflicto social”, sostuvo, y eso retroalimenta la desconfianza. La falta de crecimiento, sumada a tensiones sociales, complica la estabilidad y desalienta apuestas de largo plazo.

Castillo también marcó diferencias con la gestión de Mauricio Macri. “El gobierno de Milei no ha logrado dar ese primer paso”, dijo en referencia a la colocación de deuda en los mercados internacionales, algo que sí ocurrió en los primeros años del macrismo. Sin acceso fluido al crédito externo, cada vencimiento se transforma en una incógnita.

Además, recordó que persisten restricciones cambiarias. “No está totalmente abierto el cepo para las empresas”, apuntó, y cuestionó: “¿Quién invertiría en esas condiciones?”.

Finalmente, fue contundente sobre el frente interno. “Si no hay recomposición de ingresos, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se dé esta reactivación”, afirmó. Para Castillo, la única vía sostenible es la mejora del salario, jubilaciones y facturación del mercado interno, en un contexto donde tampoco se espera impulso desde la inversión pública.

