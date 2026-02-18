Daniel Rosato: “Vamos a perder 10.000 empresas más en 2026”

En diálogo con Canal E, Daniel Rosato, dirigente industrial PyME y referente de Industriales Pymes Argentinos, alertó sobre la gravedad de la situación productiva tras el cierre de FATE y reclamó leyes urgentes para sostener a las pequeñas y medianas empresas.

Rosato comenzó con una definición contundente: “Lamentamos muchísimo el cierre de la empresa FATE, una empresa emblemática, nacional”, y subrayó que no solo se pierden 920 empleos directos, sino también proveedores. “Desde esta gran empresa estamos perdiendo cientos de PyMEs proveedoras”, explicó.

El dirigente advirtió que el problema no es aislado. “Venimos atravesando una profunda recesión que se incrementa mes a mes”, señaló, y aseguró que en los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo.

Para Rosato, la raíz del problema es la falta de políticas activas: “No tenemos ninguna medida por parte del Gobierno Nacional y por parte del Congreso de la Nación”, cuestionó. Y lanzó una advertencia fuerte: “Vamos a perder 10.000 empresas más en el 2026”, si no se corrige el rumbo.

Entre los sectores más afectados mencionó al textil, calzado, caucho, plástico y fabricantes de maquinaria. La falta de previsibilidad, afirmó, impide proyectar inversiones y sostener el empleo.

Reforma laboral, impuestos y financiamiento: las demandas del sector

Consultado sobre las reformas en debate, Rosato fue claro: “Ambas”, en referencia a la necesidad de una reforma laboral y una tributaria. Consideró que la primera debe brindar seguridad jurídica y terminar con la litigiosidad, pero advirtió que no alcanza sin un plan integral.

“Estamos haciendo todo al revés, Paz”, sostuvo, al criticar la apertura comercial sin condiciones equitativas. Según explicó, mientras ingresan productos con arancel cero, las industrias locales enfrentan costos elevados para importar insumos o maquinaria. “Para importar una máquina pagamos aranceles de 12, 14, 20%”, detalló.

Otro punto crítico es el financiamiento: “Estamos girando al descubierto en los bancos a una tasa del 50% para pagar salarios. Es imposible que podamos afrontar esta situación”, denunció. Además, alertó sobre embargos por atrasos mínimos en cargas sociales e impuestos, lo que empuja a muchas empresas a la informalidad.

El dirigente también encendió luces rojas sobre la cadena de pagos: aumento de cheques rechazados y tarjetas de crédito saturadas. “Esto es una realidad, y esta realidad hay que atenderla”, enfatizó, advirtiendo que la falta de reacción puede derivar en una crisis social.

Para Rosato, la reforma laboral es apenas “una pata de la mesa”. El sector necesita financiamiento blando, controles más estrictos al comercio exterior y medidas que mejoren la competitividad. “Le estamos diciendo esto así no va, no funciona”, concluyó, reclamando diálogo y humildad para corregir decisiones.

