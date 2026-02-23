Trabajador despedido de Fate: “Martín Menem no tiene idea de cómo se hace un neumático”

Víctor Ottoboni, uno de los empleados despedidos de Fate, salió al cruce de los dichos de Martín Menem al asegurar que el presidente de la Cámara de Diputados “no tiene idea cómo se hace un neumático”.

Desde que se presentó el proyecto, la reforma laboral fue perdiendo adhesión

Fate

"Martín Menem, ¿qué puede saber de la industria del neumático? No debe haber trabajado en su vida”, aseguró al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio” (90.7).

“No sé, me parece absurdo. No tiene idea, de cómo se produce y cómo se hace un neumático y de lo que es hacer un neumático de calidad. Esta persona no tiene idea de nada”, agregó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg.

Menem sostuvo que “las empresas tienen que competir”. “¿Por qué obligábamos a cualquier argentino a pagar el triple de lo que salía un neumático y mantenemos a un grupo de empresarios que intermediaban, cuando la mayoría de los que votaron las leyes [anteriores a la reforma laboral] seguramente iban a Paraguay o Uruguay a comprar las cubiertas?", se preguntó en declaraciones a TN difundidas por La Nación.

Juez: “Sin bajar la presión impositiva, la reforma laboral no va a generar empleo”

Conflicto en Fate

"La planta continúa cerrada, pese a que hay una conciliación obligatoria dictada desde el miércoles por el Ministerio de Nación de Capital Humano y también una conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia", explicó Ottoboni.

Asimismo, enfatizó que la medida legal debería haber permitido el retorno inmediato a las tareas habituales de todo el personal. En este sentido, Ottoboni explicó que "tendríamos que estar todos los trabajadores adentro de planta produciendo".

"Acá nosotros o algunos compañeros por lo menos no vemos que vaya a un cierre definitivo la empresa Fate, sino que vemos que hay más bien un ataque de parte de esta patronal sobre los trabajadores que tenemos una organización gremial, que hemos construido a lo largo de más de 15 años", señaló en todo crítico.

"Es una empresa que busca mantener o imponer una dictadura total dentro de la planta", recalcó el empleado que tiene más de 21 años en la compañía.

Por último el trabajador se refirió al contexto político nacional y a la reforma laboral en debate, sugiriendo una sintonía de intereses entre el gobierno y la dirección de la empresa. "Veo que ahí están de acuerdo Milei y Madanes en quitarle los derechos a los trabajadores. En eso todas las grandes patronales en general son las que han impulsado este plan", finalizó Ottoboni.

JMP