Juez: “Sin bajar la presión impositiva, la reforma laboral no va a generar empleo”

En la antesala de una semana intensa en el Congreso, el senador cordobés Luis Juez anticipó que el Senado tratará la ley de modernización laboral que llega desde Diputados sin el artículo 44 y relativizó su impacto inmediato en el empleo. “El lunes no va a haber una explosión del mercado laboral”, afirmó en diálogo con Cadena 3 Argentina. Según explicó, si se cumplen los plazos reglamentarios, el proyecto podría aprobarse el viernes. La iniciativa se suma a otros debates previstos para la semana, como la ley penal juvenil y el acuerdo Unión Europea–Mercosur.

Reforma y límites

Para Juez, la norma representa una actualización necesaria, pero insuficiente. “No es definitiva. Se modifican convenios colectivos de los años 70, pero en poco tiempo va a haber nuevas transformaciones con la inteligencia artificial y la tecnología”, sostuvo.

La Cámara de Comercio advirtió por el impacto de las protestas en el centro

Consultado sobre si la ley incentivará la creación de empleo, fue categórico: “Por sí sola no. Hay que sacarle el pie del hombro al empleador”. En ese punto, puso el foco en la estructura tributaria y pidió discutir un nuevo esquema fiscal que alivie la carga sobre quienes invierten y contratan. “El que arriesga capital para contratar no puede tener el 60% absorbido por impuestos y cargas. Si los gobernadores no entienden que tienen que aflojar con la carga impositiva, es difícil”, advirtió.

Presión impositiva y gasto público

El senador fue especialmente crítico con la situación en Córdoba y planteó que la provincia tiene una de las presiones más altas del país en Ingresos Brutos. “Un empleo de igual característica es más caro en Córdoba que en Santa Fe”, comparó. En ese marco, cuestionó el destino del gasto público y pidió mayor austeridad. “Es mucho más efectivo administrar con eficiencia y dejar de gastar plata en pelotudeces que pensar que una ley por sí sola va a generar trabajo”, lanzó, en uno de los tramos más tensos de la entrevista.

Para Juez, la dirigencia política debe encarar un cambio estructural si pretende dinamizar el mercado laboral. “El mundo se volvió salvajemente competitivo. La Argentina también tiene que adaptarse, pero los primeros que tienen que hacer el esfuerzo son los políticos”, remarcó.