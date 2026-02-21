Germán Daniele: “Hay farmacias que están al borde de cerrar porque no pueden reponer medicamentos”

La crisis financiera que atraviesan las farmacias cordobesas por los atrasos en los pagos del PAMI encendió una señal de alarma en todo el sector. Con vencimientos semanales frente a las droguerías y sin financiamiento suficiente, muchas pequeñas y medianas farmacias advierten que podrían verse obligadas a cerrar sus puertas.

Según detalló Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, la deuda acumulada ronda los 10 mil millones de pesos sólo en las farmacias nucleadas en la entidad. El impacto no solamente golpea a los prestadores, sino también a los jubilados y afiliados que dependen de esos mostradores para acceder a sus medicamentos. Este fue el diálogo que Daniele mantuvo con “Decilo como es” (lunes a viernes de 10 a 13 por Punto a Punto Radio 90.7).

—¿Cuál es la situación que atraviesan hoy las farmacias?

—Es una situación angustiante. Las farmacias deben afrontar vencimientos semanales con las droguerías y no están cobrando lo que corresponde. Muchas nos transmiten que podrían cerrar porque no pueden reponer medicamentos. Si no reponemos, no podemos dispensar ni a afiliados del PAMI ni al resto de la seguridad social o particulares. Esto afecta directamente a los jubilados y pacientes con los que tenemos una relación histórica en cada barrio y pueblo.

—¿Cuánto se adeuda actualmente?

—En el caso de las farmacias del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que son más de 1.800 en toda la provincia, la deuda acumulada ronda los 10 mil millones de pesos. Son aproximadamente cuatro pagos impagos. Es una cifra muy pesada para pequeñas y medianas farmacias.

—¿Cómo impacta esta deuda en el funcionamiento cotidiano?

—Las droguerías otorgan plazos de 7 a 15 días. Las farmacias pequeñas, especialmente en el interior y en barrios, no tienen financiamiento ni espalda financiera para sostener ese desfasaje. Esto genera un deterioro progresivo y pone en riesgo la continuidad del servicio.

—¿Desde cuándo se arrastra este problema?

—Hace más de un año que el PAMI viene pagando fuera de término o de manera parcial. Eso ha ido profundizando el problema y llevando a muchas farmacias a una situación límite.

—¿Quiénes deben gestionar esta situación?

—Los convenios con el PAMI se firman a través de las entidades farmacéuticas nacionales. Nosotros integramos la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que es quien debería realizar las gestiones correspondientes. A nuestro entender, es necesario que esas gestiones se intensifiquen porque el sistema está al borde del colapso.

—¿Qué consecuencias puede tener esta crisis a mediano plazo?

—Estamos viendo cómo farmacias pequeñas son absorbidas por cadenas más grandes o directamente cierran. Si esto continúa, habrá menos puntos de atención en pueblos y barrios, y los jubilados deberán trasladarse para conseguir sus medicamentos.

—¿Cuál es su reflexión final?

—Todos queremos un país serio. Pero eso implica cumplir con los compromisos asumidos. No pagarle a una farmacia que atiende a jubilados no es una señal correcta. Si no se respeta ese acuerdo básico, el impacto recae sobre los sectores más vulnerables: las pequeñas farmacias y los afiliados del PAMI.