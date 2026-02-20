Ricky Martin vuelve a la Argentina y Córdoba podría sumarse al tour

El cantante Ricky Martin anunció el jueves 19 de febrero su regreso a la Argentina con shows previstos para abril de 2026, en el marco de una gira sudamericana que incluirá distintas ciudades del país y que, según informó la productora 6 Pasos, tendría como posible sede en Córdoba el Estadio Mario Alberto Kempes.

El espectáculo combinará clásicos de su carrera como Livin’ la vida loca, Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación. La propuesta escénica priorizará la cercanía con el público y arreglos especialmente diseñados para esta etapa.

El anuncio se produjo días después de su participación en el Super Bowl 2026, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium, donde fue invitado por Bad Bunny para interpretar Lo que le pasó a Hawaii. La aparición generó una fuerte repercusión internacional.

Tras el evento, el artista describió la experiencia como “un tsunami de emociones” y destacó públicamente a Bad Bunny por su impacto cultural. Ambos, junto a Residente, habían protagonizado años atrás pronunciamientos que derivaron en la renuncia del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló.

La última presentación del artista en Córdoba fue en febrero de 2023, con dos funciones agotadas en el Anfiteatro de Villa María bajo su formato sinfónico. También registra antecedentes recientes con shows en el Movistar Arena y en el estadio de Vélez.

A la espera del calendario oficial, el regreso del cantante se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año en la provincia. La confirmación formal de fechas y venta de entradas se anunciaría en los próximos días.