El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 23 de febrero

Este lunes 23 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.345 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.395.

Dólar Blue

- Compra: $1.414

- Venta: $1.445.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.401,52 para la compra, y $1.402,07 para la venta.

Este lunes 23 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.405.

BBVA

- Compra: $1.355.

- Venta: $1.405.

ICBC

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.405.

Banco Supervielle