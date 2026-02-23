México tras la caída de “El Mencho”: advierten que su muerte no frena el narcotráfico y se anticipa una nueva escalada de violencia

México atraviesa horas de máxima tensión luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo, ocurrido en el marco de una ofensiva de seguridad del Estado mexicano, derivó en una inmediata reacción criminal con bloqueos, incendios y ataques que impactaron en la vida cotidiana de la población. El trasfondo es una disputa de poder que, lejos de debilitar al narcotráfico, anticipa una nueva escalada de violencia.

Cómo fue el operativo que terminó con la vida de “El Mencho”, el narco más buscado por México y Estados Unidos

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), el analista internacional Damián Jacubovich explicó que la operación debe leerse en clave política y geopolítica, en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos.

Según señaló, la muerte del capo buscó enviar un mensaje de capacidad de control y soberanía frente a los cuestionamientos públicos de Donald Trump sobre el rol de México en la lucha contra los cárteles. Para Jacubovich, la eliminación de un jefe narco no altera el funcionamiento real del negocio.

“Cuando se baja a un líder, lo único que se produce es un reacomodamiento interno. En la jerga de las fuerzas de seguridad se habla de cortar el pasto: enseguida aparece otro que ocupa el lugar”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la muerte de El Mencho no afecta el mercado del narcotráfico ni la provisión de drogas hacia Estados Unidos, sino que abre una etapa de disputa dentro del propio cartel y entre organizaciones rivales por territorios, rutas y liderazgo. "Lo que necesitan es producir un poquito de ruido mediático para mostrar que las fuerzas de seguridad están trabajando en el tema. Pero bajar a un capo de un cártel no representa absolutamente nada para lo que es la provisión de fentanilo".

El fentanilo cambió el negocio

Uno de los puntos centrales del análisis fue el cambio estructural del narcotráfico a nivel global. Jacubovich explicó que el eje ya no está en la cocaína, sino en las drogas sintéticas. “El fentanilo es un negocio completamente distinto. No necesita grandes extensiones de tierra ni cultivos. Se puede producir en pequeños laboratorios y con costos muy bajos”, detalló.

Según precisó, producir un kilo de fentanilo demanda una inversión relativamente reducida, pero permite generar cientos de miles de dosis, con una rentabilidad que vuelve prácticamente inagotable el recambio de actores dentro de las organizaciones criminales.

El analista advirtió que la muerte del líder del CJNG tiene un efecto inmediato: represalias contra el Estado y la población civil, seguidas por una interna feroz por el control de la estructura. “Cada vez que un gobierno decide bajar a un capo, sabe que eso tiene consecuencias para la gente. Se producen ataques, bloqueos y acciones destinadas a mostrar que tocar a un líder tiene un costo”, afirmó.

México crimen por drogas en Jalisco

Y agregó que el escenario que se abre en México es el de una reconfiguración de mandos dentro del propio cartel, además de intentos de otras organizaciones por avanzar sobre zonas estratégicas.

Un patrón que se repite

Jacubovich subrayó que esta dinámica no es exclusiva de México. El mismo patrón se observa en países como Brasil, Colombia o Afganistán, y en ciudades europeas como Marsella, donde el negocio ilegal se reorganiza rápidamente cada vez que cae una figura central.

Para el especialista, el problema de fondo no está en los nombres propios sino en la lógica económica. “El gran motor del narcotráfico es la rentabilidad extraordinaria. Mientras sea ilegal y genere ese nivel de ganancias, siempre va a haber alguien dispuesto a ocupar el lugar que queda libre”, concluyó.

En ese marco, la caída de El Mencho aparece, según el análisis, como un golpe simbólico y político para el gobierno mexicano, pero sin capacidad real para desarticular el circuito del narcotráfico ni para frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.