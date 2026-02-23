Luis Quiroga: La provincia “anda como Papá Noel dando plata a festivales”

En una charla atravesada por el diagnóstico económico y la interna partidaria, Luis Quiroga dejó una definición que resume su malestar: “a nosotros los intendentes en un contexto cada vez más complejo nos toca estar más solos, sobre todo los intendentes radicales”.

En ese contexto, defendió el valor estratégico del rally para la ciudad: “Mina Clavero como capital nacional de rally y toda la historia que vuelve deportivo y culturalmente”, afirmó, y subrayó que no se trata solo de un evento deportivo. “No solo importa por lo deportivo, sino porque está en juego el prestigio de Mina Clavero”, advirtió, dejando en claro que la organización del evento implica una responsabilidad institucional.

Sobre la temporada de verano, el jefe municipal describió un cambio estructural en el comportamiento turístico. “Había como una permanencia de más días antes” hoy, en cambio, explicó que “hacemos picos los fines de semanas”, mientras que “durante los días hábiles de la semana, podemos decir de lunes a jueves damos porcentajes entre el 70, el 75%”.

Fondos provinciales: “total inequidad”

Quiroga también apuntó contra el gobierno provincial. Aseguró que “el peronismo provincial va a endurecer algunas posturas con respecto a quiénes ayudar y a quiénes no”, y denunció una “total inequidad” en el reparto de recursos.

“Nosotros nunca hemos recibido ni un solo peso de aporte por parte del gobierno provincial”, afirmó. En contraste, cuestionó que “el festival que podríamos decir que es el más rico de la provincia recibe un aporte de la provincia de 600 millones en carácter de subsidio”, mientras que, a Mina Clavero, para una obra clave como el gas, “el gobernador le da pero en carácter de crédito, la misma cantidad de plata”.

Con tono irónico y molesto, lanzó una metáfora que sintetiza su crítica: “no me parece justo que el gobierno ande como Papá Noel dando vuelta por la provincia, dando plata a los festivales” mientras los municipios con necesidades estructurales quedan relegados.

La interna radical y el 2027

De cara al próximo turno electoral provincial, Quiroga reclamó dejar atrás los personalismos: “empezar a dejar de lado posiciones individualistas y empezar a pensar en un proyecto más bien colectivo”.

Consultado sobre la conducción partidaria, fue directo. Sobre el presidente del partido, Marcos Ferrer, cuestionó que “nunca he visto un gesto de apertura y de saneamiento” y que la conducción actual está “direccionada hacia los actores de Rodrigo de Loredo”.

Como alternativa, propuso trabajar desde el interior para “abrir los brazos, de repatriar la mayor cantidad de radicales que no están hoy en el comité”, con la mira puesta en llegar fortalecidos a una mesa opositora capaz de disputar el poder tras tres décadas de hegemonía peronista.