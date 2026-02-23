"Mi hijo está vivo, alguien lo tiene", el padre de Lian Flores, a un año de su desaparición

El 22 de febrero se cumplió un año desde que el niño Lian Gael Flores Soraide, de entonces 3 años, desapareció de su casa en el cortadero de Ballesteros Sud, Córdoba. Elías Flores Mamani habló este lunes en el programa Punto y Aparte de Punto a Punto Radio 90.7 y describió, con voz quebrada, un año de angustia permanente: "Es muy doloroso llevar todo este tiempo sin saber nada de qué es lo que pasó. No tenemos ninguna pista firme, ningún indicio".

El niño tenía 3 años cuando fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en la zona rural de la localidad ubicada en el departamento Unión. Según declararon los padres en su momento, se acostaron a dormir la siesta y Lian se quedó jugando con sus hermanos. Al despertar, ya no lo encontraron. El único elemento hallado fue el pantalón corto azul que el niño llevaba puesto, que apareció al día siguiente en la puerta de la casa.

En los últimos días, el abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó a La Nación que se realizaron procedimientos en Perú y en Bolivia. En Perú se había seguido la pista de un niño que permaneció días internado en un hospital sin ser identificado por sus familiares, dato que la familia trasladó al juez federal a cargo.

En paralelo, surgió un nuevo aviso sobre la posible presencia de Lian en Bolivia, que motivó allanamientos. "Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia. La hipótesis de trata de personas es la que toma más fuerza, pero no hay todavía certeza alguna", precisó Nayi.

“No se sabe todavía el resultado de los allanamientos", dijo Elías en radio.

La causa, en dos fueros

La investigación se tramita en forma simultánea en el fuero provincial y en el federal, este último activado ante la sospecha de trata de personas. Desde el primer día se desplegaron amplios operativos de rastrillaje en un radio de cuatro mil metros que incluye campos de soja y maíz, hornos de ladrillo y catorce viviendas dispersas, con participación de policías, bomberos, perros, drones y helicópteros. Ningún rastro del niño apareció en ese territorio.

A fines del año pasado, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada de Lian elaborada con inteligencia artificial y progresión de edad, con el objetivo de facilitar su reconocimiento. En diciembre, la familia mantuvo una reunión en Córdoba con el fiscal general, el gobernador y el ministro, de la que resultó un aumento de la recompensa.

"Le agradezco, porque estas cosas casi siempre se hacen muy pocas veces, pero en este caso era muy necesario", dijo Elías. La cifra total asciende ahora a 40 millones de pesos -20 millones del Gobierno provincial y 20 millones de la Nación- para quien aporte datos certeros sobre el paradero del niño. Las autoridades garantizan reserva de identidad.

La sospecha sobre los vecinos

Ballesteros Sud es un puñado de viviendas precarias dispersas en un cortadero de ladrillos, donde las familias -muchas de origen boliviano- comparten el entorno, pero mantienen escaso contacto entre sí. Esa dinámica no pasó inadvertida para los investigadores. Elías fue directo al respecto: "Hay una familia que vive cerca de nosotros que sabe todos los días nuestro movimiento, nuestra rutina. Siempre ven a los niños, cómo están, dónde están jugando. Esa es la duda de nosotros también". Y agregó: "Yo sé que se han hecho las declaraciones, pero yo sé que no han declarado lo que es, o lo habrán visto realmente".

Elías, por su parte, sostuvo que el autor del hecho conocía la rutina de la familia: "A mi hijo se lo llevaron de acá. Alguien que conocía nuestros movimientos y nuestra rutina. Es imposible que sea una persona desconocida", indicó.

En la causa hay una persona imputada por haber aportado datos falsos con el aparente propósito de hacerse de la recompensa. Además, el análisis de los teléfonos de dos vecinos jóvenes -de 21 y 16 años, cuyos celulares fueron secuestrados en febrero del año pasado- arrojó material de abuso y explotación sexual infantil. Sin embargo, según confirmó el abogado Nayi, ese hallazgo no pudo vincularse en forma directa con la desaparición de Lian.

La convicción de un padre

A pesar de un año sin respuestas, Elías no abandonó la certeza de que su hijo está vivo. "Para mí, mi hijo está vivo. No sé en qué lugar, pero no sabemos la verdad. Alguien lo tiene", dijo en la entrevista radial.

Al cierre de la emisión, convocó a la comunidad a acompañar la marcha que se realizó este lunes a las 20:30 en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros: "No queremos que esto quede en la nada. Queremos saber qué es lo que pasó. Todos los días pienso en esto, no tengo una vida tranquila".

Quienes cuenten con información pueden comunicarse al 911, al 03537-450000 interno 52801 (Unidad Judicial Bell Ville) o al 134 del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.