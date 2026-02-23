Rosato: "A partir de marzo se va a seguir profundizando la pérdida de empresas"

El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que “a partir de marzo se va a seguir profundizando la pérdida de empresas porque no hay ninguna medida que conlleve a que la industria pueda realmente volver a producir y competir”.

Reforma laboral

“La reforma laboral es importante más que nada para el sector pyme industrial, porque de alguna manera lo que estamos necesitando desde las pymes industriales, de la industria en general, es seguridad jurídica. Entonces, de alguna manera, esto nos da mayor seguridad jurídica”, explicó el empresario.

Aunque luego aclaró: “La reforma laboral no nos va a generar trabajo. Aquí hay un problema de fondo mucho más grave a nuestro criterio que es cómo hacemos para competir a nivel internacional para poder producir”.

“Hoy tenemos una situación donde estamos cayendo en una recesión cada vez más profunda, producto de la pérdida de poder de compra de los trabajadores, que realmente no tienen dinero. Los salarios están congelados, y la industria no puede competir, es decir, primero por los altos costos en dólares que tenemos; segundo, tenemos un problema con las importaciones que nosotros decimos desleales”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“En muchos casos entran productos importados en forma desleal porque entran sin ningún tipo de control y a nosotros, la industria nacional se le exige estándar de calidad que tenemos que cumplir para poder abastecer”, cuestionó Rosato.

“Pérdida de empresas”

“Venimos anunciando la pérdida de empresas, veníamos diciendo que esto se iba a profundizar y a partir de marzo se va a seguir profundizando la pérdida de empresas porque no hay ninguna medida que conlleve a que la industria pueda realmente volver a producir y competir”, aseguró.

Y después completó: “Se dice que la industria no es competitiva y nosotros decimos que el Estado no es competitivo porque nosotros no tenemos la herramienta para poder competir y eso significa bajos impuestos, menor presión impositiva, significa menor costo energético y un financiamiento que tenemos de los bancos que ronda el 50%, que hace inviable que las pymes puedan producir, invertir, desarrollarse, financiarse en un banco”.

Puestos de trabajo

Además señaló que “están cerrando empresas todos los días con 20, 30, 40, 50, 100 trabajadores. Entonces esto no se quiere ver, no se quiere atacar el problema de fondo”, expresó Rosato.

“Se sigue insistiendo con una barbaridad, diciendo que ´los industriales son unos chorros´, esa es la palabra que han dicho y que´si realmente la industria no es competitiva, que cierre´. Los funcionarios nos dicen eso. Entonces esto es gravísimo. Un funcionario que dice que la mejor política industrial es la que no existe. Entonces esto es grave”, aseveró el titular de IPA.

“No hay una política industrial, no hay una proyección a futuro que nos permita tener previsibilidad a la industria y poder crecer. Es gravísimo. Esto es gravísimo. No creer en la industria, no apostar al sector productivo y que haya tanto resentimiento, eso es lo que más preocupa”, finalizó Rosato.