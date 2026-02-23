Federico Glustein: “La mitad de los salarios registrados formales van a tender a perder”

Federico Glustein, economista, afirmó en diálogo con Canal E que los salarios acumulan pérdidas de hasta 35% frente a la inflación y advirtió que la recuperación será desigual y limitada.

El entrevistado trazó un mapa detallado del deterioro salarial desde 2017 y segmentó el impacto por sectores. “Yo lo voy a dividir en cuatro sectores”, explicó, antes de detallar que “el que más perdió es el salario mínimo, vital y móvil”, con una caída estimada del 35% considerando inflación y tipo de cambio.

Detrás se ubican los trabajadores informales y cuentapropistas, luego el sector público —que perdió 21,1%— y finalmente el sector privado registrado, con una baja acumulada de 15,8%. Sin embargo, advirtió que el golpe más fuerte se dio en el último año y medio.

Paritarias, inflación y una caída acelerada

Glustein remarcó que hubo un leve alivio previo a las elecciones de 2023: “A partir de septiembre de 2023 hay un cierto acompañamiento de la paritaria estatal”, en un contexto donde la inflación aún no superaba los dos dígitos mensuales. Pero ese escenario cambió rápidamente.

“Cuando empezamos a tener una inflación del 10 y luego del 12 y luego del 25, ya no hay un acompañamiento y a partir de ahí se da una caída fuerte”, sostuvo. Entre octubre de 2023 y marzo de 2024, precisó, el retroceso en el sector público superó el 25%, llegando al 32%. Si bien luego hubo acuerdos con bonos y cláusulas de recuperación en algunos rubros privados, subrayó que “en términos generales la caída es bastante voluminosa”.

Una economía que crece sin generar empleo

De cara a los próximos datos de actividad, el economista planteó una paradoja: “La economía está funcionando de forma muy heterogénea”. Sectores como la intermediación financiera, la minería y el agro muestran mejoras, pero industria, comercio y construcción siguen rezagados.

El problema, explicó, es estructural: “Los sectores que crecen son capital intensivos más no trabajo intensivo”, por lo que no generan empleo masivo. En consecuencia, “no van a reactivar los salarios de esos sectores y, por lo tanto, la media del poder adquisitivo no va a recuperar”.

Además, alertó sobre un fenómeno de migración laboral: “Lo que se está dando ahora es un fenómeno de derrotación de empleo”, donde trabajadores formales pasan a la informalidad o a plataformas digitales. Esto implica menor recaudación, menos aportes y un efecto contractivo sobre el conjunto de la economía.

Respecto al escenario político y económico, consideró que el Gobierno enfrenta desafíos permanentes: “Es un gobierno que plantea el cambio permanente”, con reformas estructurales y ajustes que impactan en tarifas, subsidios y legislación laboral.

Finalmente, fue contundente sobre el futuro inmediato de los ingresos: “Yo creo que no, creo que no”, respondió al ser consultado sobre si los salarios mejorarán este año. Y concluyó que “la mitad de los salarios registrados formales van a tender a perder y el sector público también va a tender a perder”, anticipando un 2026 con tensiones persistentes en el mercado laboral.

