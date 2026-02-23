La Corte Suprema limita a Donald Trump y reabre la disputa comercial con China

En diálogo con Canal E, Fernando León, director de la Fundación Diplomacia Ciudadana, explicó las implicancias del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita la política arancelaria impulsada por Donald Trump y anticipó un nuevo escenario de tensión comercial con China.

León sostuvo que la reacción positiva de los mercados fue lógica ante la decisión judicial. “Es natural que la respuesta haya sido positiva, dado que la Corte Suprema lo que ataca es el instrumento por el cual Donald Trump estaba fijando una reingeniería de impuestos a nivel global”, afirmó.

Según explicó, la norma utilizada por Trump se remonta a 1977 y estaba vinculada a situaciones de emergencia y seguridad nacional. “Le decía al presidente, en caso de una situación grave, tiene la capacidad de fijar aranceles, pero no puede hacerlo como una norma global”, detalló. Y graficó con una metáfora contundente: “Es más un bisturí que un martillo como para reconfigurar el poder arancelario de los Estados Unidos”.

Para el analista, lejos de debilitar al mandatario, el fallo se inscribe dentro de la lógica institucional estadounidense. “No le quita poder, tiene que ver con el equilibrio de poderes en los Estados Unidos”, remarcó, y añadió que la Corte le exige canalizar estas decisiones a través del Congreso.

León también subrayó que la disputa responde a una estrategia mayor frente al avance chino: “Donald Trump estaba reconfigurando una balanza desigual ante la presencia de China como potencia dominante o nueva potencia emergente”. En ese marco, anticipó que el presidente buscará nuevas herramientas legislativas para sostener su política comercial.

Argentina entre Washington y Beijing: el dilema estratégico

En cuanto al impacto regional, León señaló que Argentina había quedado en una posición relativamente favorable. “Argentina tuvo una posición envidiable en cuanto a la relación con los aranceles y con el Presidente Trump”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el verdadero desafío es geopolítico. “Argentina, más que preocuparse por el reposicionamiento de nuevos aranceles, es la situación del Presidente Milei haciendo equilibrio entre la geopolítica de los Estados Unidos en temas estratégicos de seguridad, y tener a China como el principal socio comercial”, explicó.

El especialista recordó la vigencia conceptual de la Doctrina Monroe y la intención de Washington de limitar la influencia china en el continente. En ese contexto, lanzó una definición clave: “Estados Unidos está esperando que Argentina tome una decisión de si va a ser un aliado estratégico al 100% o va a estar en una posición ambivalente”.

La advertencia final es clara: el alineamiento no solo tendrá consecuencias diplomáticas, sino también económicas. Para León, la continuidad de beneficios comerciales podría depender de una definición política firme frente a Beijing.

