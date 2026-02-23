Miguel Ponce: “El gran título de hoy es incertidumbre al rojo vivo”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, analista en comercio exterior, advirtió que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra la política arancelaria de Donald Trump desató una ola de volatilidad global y reconfigura el tablero geoeconómico, con impacto directo en Argentina, los BRICS y potencias como China e India.

Mercados en shock y fuga hacia activos refugio

Ponce fue categórico al describir el clima financiero: “El gran título de hoy es incertidumbre al rojo vivo”. Según explicó, tras el fallo judicial que frena la “columna vertebral” de la política comercial de Trump, los mercados reaccionaron con fuertes bajas en índices y tecnológicas, salida de capitales de criptomonedas como el Bitcoin y una marcada migración hacia activos refugio.

“El flujo del comercio internacional en estos momentos está… con una situación de que no sabés que lo que estás embarcando, a qué precio lo vas a desembarcar”, alertó, graficando el nivel de desorientación empresarial.

En paralelo, señaló que la resolución abre la puerta a reclamos millonarios: “Está originando una movida… de reclamar 113 mil millones que han sido cobrados inconstitucionalmente”, lo que podría impactar en el déficit fiscal estadounidense y complicar una eventual baja de tasas por parte de la Reserva Federal.

El escenario geopolítico también suma tensión: evacuación de bases en Medio Oriente, advertencias cruzadas entre Israel e Irán y movimientos estratégicos en el Estrecho de Ormuz. Para Ponce, el fallo marca “un antes y un después” en la política interna de Estados Unidos y en la economía global.

Argentina, Trump y el nuevo equilibrio global

El analista advirtió que el impacto no es solo externo. “Esto del viernes ha sido un golpe… en la columna vertebral para el gobierno de Trump. También es un golpe en el centro del poder que está sosteniendo a Milei hasta este momento”, afirmó.

Explicó que el esquema arancelario se reconfigura: Brasil pasa del 50% al 15%, mientras que Argentina sube del 10% al 15%. “Todo el acuerdo de Estados Unidos se ve perjudicado por esto”, sostuvo, aunque destacó que el compromiso de compra de carne estaría fuera del esquema alcanzado por el fallo.

En el plano político estadounidense, Ponce fue más allá: “Trump se ha convertido ya en un pato rengo”, deslizó, aludiendo a un eventual debilitamiento institucional e incluso a la posibilidad de un impeachment.

En este nuevo mapa, los BRICS aparecen fortalecidos. India, particularmente, gana protagonismo estratégico. Castigada previamente por comprar petróleo ruso, hoy muestra autonomía y peso tecnológico creciente. La suspensión de la visita de Narendra Modi a Washington es, para Ponce, un gesto elocuente.

“Ha habido un paso histórico que marca un punto de inflexión, no sólo en la política local de los Estados Unidos, sino su impacto en toda la economía global”, concluyó.

